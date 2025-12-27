Adrian Ilie a anunţat care e cel mai bun jucător de la FCSB: "Cu siguranţă va avea oferte" - Antena Sport

Adrian Ilie a anunţat că Florin Tănase a fost cel mai bun jucător de la FCSB, în acest sezon.
În ultima perioadă, s-a vorbit despre transferul atacantul de 30 de ani cotat la 2.3 milioane de euro, care a avut parte de o stagiune în care şi-a trecut în cont 11 goluri şi 4 pase decisive.
Adrian Ilie a anunţat care e cel mai bun jucător de la FCSB
Totuşi, Adrian Ilie crede că Gigi Becali va face tot posibilul ca Tănase să rămână la echipă. Pe de altă parte, şi jucătorul îşi doreşte să fie în atenţia lui Mircea Lucescu pentru barajul pentru World Cup 2026.
“Tănase cred că a fost cel mai bun jucător al FCSB-ului şi cu siguranţă o să aibă ofertă, dar pentru câştigarea campionatului FCSB are mai multă nevoie de el”, a spus Adi Ilie, în exclusivitate pentru Antena Sport.
„Pleci de la FCSB?” Răspunsul categoric dat de Florin Tănase
Florin Tănase a oferit declarații despre viitorul său la FCSB. Decarul campioanei a transmis că va lua în calcul plecarea de la echipa roș-albastră doar în cazul în care va primi o ofertă de nerefuzat.
“(N.r. Dacă pleacă de la FCSB) Nu. Nu se pune problema. Doar dacă va veni o ofertă foarte, foarte bună, atunci voi lua în calcul. Suntem foarte fericiți și nu am ce să-mi doresc mai mult”, a spus Tănase.
