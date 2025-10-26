Adrian Mihalcea a răbufnit după umilința cu FCSB: "E ca un vis urât din care nu ne trezim. A fost un meci școală" - Antena Sport

Adrian Mihalcea, antrenorul echipei UTA Arad, a părut duminică seară total dezorientat de ceea ce se întâmplă la formaţia pe care o pregăteşte şi a spus că e vital ca arădenii să câştige următoarele meciuri.

Alb-roșiii au fost învinși fără drept de apel de FCSB pe Arena Națională cu scorul de 4-0.

Discursul lui Adrian Mihalcea după FCSB – UTA 4-0

“E oribil tot ceea ce se întâmplă! E ca un vis urât din care nu reuşim să ne trezim. Nu e nimic de comentat. Nu am pus nici un fel de problemă, azi a fost doar un meci şcoală.

E păcat. E umilitor şi pentru mine, ca antrenor, dar şi pentru ei. Atât de buni am fost în primele etape şi atât de slabi acum… nu ştiu, am avut noroc atunci?

Rezultatele nefavorabile din ultima perioadă e normal să îşi lase amprenta. Dar mă gândesc că am jucători de echipa naţională, Iliev, Tzionis… se află şi ei într-o bulă negativă… E greu să găseşti acum o scuză, ar fi penibil.