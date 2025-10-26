Adrian Mihalcea a răbufnit după umilința cu FCSB: "E ca un vis urât din care nu ne trezim. A fost un meci școală" - Antena Sport

Adrian Mihalcea, antrenorul echipei UTA Arad, a părut duminică seară total dezorientat de ceea ce se întâmplă la formaţia pe care o pregăteşte şi a spus că e vital ca arădenii să câştige următoarele meciuri.
Alb-roșiii au fost învinși fără drept de apel de FCSB pe Arena Națională cu scorul de 4-0.
Discursul lui Adrian Mihalcea după FCSB – UTA 4-0
“E oribil tot ceea ce se întâmplă! E ca un vis urât din care nu reuşim să ne trezim. Nu e nimic de comentat. Nu am pus nici un fel de problemă, azi a fost doar un meci şcoală.
E păcat. E umilitor şi pentru mine, ca antrenor, dar şi pentru ei. Atât de buni am fost în primele etape şi atât de slabi acum… nu ştiu, am avut noroc atunci?
Rezultatele nefavorabile din ultima perioadă e normal să îşi lase amprenta. Dar mă gândesc că am jucători de echipa naţională, Iliev, Tzionis… se află şi ei într-o bulă negativă… E greu să găseşti acum o scuză, ar fi penibil.
Aşteptăm declicul ăla, care nu vine, şi avem o săptămnă grea, care ar trebui să ne dea de gândit. Eu sunt principalul vinovat, eu aleg cine joacă, eu le explic ce să facă pe teren, e clar însă că în ultima perioadă nu fac ceea ce discutăm, dar o să reflectăm la tot ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, pentru că nu e ok.
E totul anapoda, mi se pare că nu ar trebui să mai analizăm nimic, să nu mai pregătim nimic, să închid ochii, să mă trezesc la meci şi să spun: asta e echipa, intraţi şi jucaţi. Dar cât de adâncă poate să fie această groapă a Marianelor. Trebuie să ne schimbăm şi avem două meciuri importante, două examene în această săptămână şi trebuie să le câştigăm“, a declarat Adrian Mihalcea, după înfrângerea severă suferită de UTA Arad duminică seara, pe Arena Naţională, 0-4 cu FCSB, potrivit news.ro.
- Gigi Becali a anunțat un nou transfer, după FCSB – UTA 4-0: „Vine din iarnă”
- Florin Tănase, discurs devastator la adresa lui Giovanni Becali: „Mi-e milă de el, săracul. A decăzut”
- Gestul lui Denis Alibec care arată ruptura lui de FCSB. Gigi Becali: “Îl bag acolo, măcar cu ei să dai gol”
- Singurul jucător criticat de Gigi Becali după ce FCSB a dat recital cu UTA: „S-a cam pitit. Dacă nu era 2-0 la pauză…”
- Daniel Bîrligea, dezvăluiri despre momentul care l-a deblocat: „Aveam o frustrare interioară”