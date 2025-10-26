Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jucătorii lăudați de Gigi Becali, după FCSB - UTA 4-0: „Fotbalul e foarte ușor” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Jucătorii lăudați de Gigi Becali, după FCSB – UTA 4-0: „Fotbalul e foarte ușor”

Jucătorii lăudați de Gigi Becali, după FCSB – UTA 4-0: „Fotbalul e foarte ușor”

Daniel Işvanca Publicat: 26 octombrie 2025, 22:41

Comentarii
Jucătorii lăudați de Gigi Becali, după FCSB – UTA 4-0: Fotbalul e foarte ușor”

Gigi Becali / Profimedia

FCSB a obținut cea mai categorică victorie din acest sezon de Liga 1. Campioana en-titre a defilat în fața celor de la UTA, având și superioritate numerică din finalul primei reprize.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

A fost și jocul în care Mamadou Thiam a marcat primul său gol în tricoul roș-albastru. Gruparea antrenată de Elias Charalambous s-a apropiat la trei puncte de zona de play-off.

Gigi Becali, încântat de Bîrligea și Tănase, după FCSB – UTA 4-0

La câteva zile după eșecul suferit pe Arena Națională contra Bologniei, FCSB a obținut un succes categoric contra celor de la UTA, în etapa cu numărul 14 a Ligii 1.

Daniel Bîrligea, Florin Tănase, Darius Olaru și Mamadou Thiam au marcat golurile campioanei României, care a făcut uitat eșecul rușinos suferit în fața celor de la Metaloglobus.

Patronul celor de la FCSB a comentat rezultatul și evoluția echipei sale, dar și ce jucători i-au plăcut din duelul de pe Arena Națională: „(N.r. Despre faptul că a făcut o singură schimbare) Dacă nu am nicio emoție și nu greșesc. Aveam om în plus. Când ai un jucător ca Bîrligea, unul ca Tănase, fotbalul e foarte ușor.

Reclamă
Reclamă

Dar să joace tot timpul așa. Când îți inventează un jucător un gol cum l-a inventat Bîrligea pe acesta, se face meciul ușor. A fost prea tare”, a declarat Gigi Becali, potrivit primasport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Destinaţia inedită pentru care turiştii plătesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasă fără cuvinte
Observator
Destinaţia inedită pentru care turiştii plătesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasă fără cuvinte
Laura Vicol a venit la FCSB – UTA pentru a-i da ultima șansă lui Gigi Becali. Foto exclusiv
Fanatik.ro
Laura Vicol a venit la FCSB – UTA pentru a-i da ultima șansă lui Gigi Becali. Foto exclusiv
0:02 27 oct.
Lando Norris, prima reacție după succesul din Marele Premiu al Mexicului: „O cursă simplă, așa cum îmi doresc”
23:59
Gigi Becali a anunțat un nou transfer, după FCSB – UTA 4-0: „Vine din iarnă”
23:40
VIDEOLando Norris a câștigat Marele Premiu al Mexicului. Britanicul, noul lider din clasamentul general al piloților
23:30
Adrian Mihalcea a răbufnit după umilința cu FCSB: “E ca un vis urât din care nu ne trezim. A fost un meci școală”
23:29
Florin Tănase, discurs devastator la adresa lui Giovanni Becali: „Mi-e milă de el, săracul. A decăzut”
23:13
Gestul lui Denis Alibec care arată ruptura lui de FCSB. Gigi Becali: “Îl bag acolo, măcar cu ei să dai gol”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent 2 FotoGestul lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram după ce l-a schimbat în meciul Metaloglobus – Universitatea Craiova 3 FCSB – UTA 4-0. Campioana României se apropie la doar trei puncte de zona de play-off 4 Cum a fost surprins Gigi Becali la sfinţirea Catedralei Neamului, la prima oră! Ce a făcut chiar la intrare 5 „Alege drumul lui Neymar”. Lamine Yamal, făcut praf după Real Madrid – Barcelona 2-1. Nota umilitoare primită 6 Scandal uriaș după Metaloglobus – Universitatea Craiova 0-0. Oltenii, criticați de fani. Nici Mirel Rădoi nu a scăpat
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene