Jucătorii lăudați de Gigi Becali, după FCSB - UTA 4-0: „Fotbalul e foarte ușor” - Antena Sport

FCSB a obținut cea mai categorică victorie din acest sezon de Liga 1. Campioana en-titre a defilat în fața celor de la UTA, având și superioritate numerică din finalul primei reprize.
A fost și jocul în care Mamadou Thiam a marcat primul său gol în tricoul roș-albastru. Gruparea antrenată de Elias Charalambous s-a apropiat la trei puncte de zona de play-off.
Gigi Becali, încântat de Bîrligea și Tănase, după FCSB – UTA 4-0
La câteva zile după eșecul suferit pe Arena Națională contra Bologniei, FCSB a obținut un succes categoric contra celor de la UTA, în etapa cu numărul 14 a Ligii 1.
Daniel Bîrligea, Florin Tănase, Darius Olaru și Mamadou Thiam au marcat golurile campioanei României, care a făcut uitat eșecul rușinos suferit în fața celor de la Metaloglobus.
Patronul celor de la FCSB a comentat rezultatul și evoluția echipei sale, dar și ce jucători i-au plăcut din duelul de pe Arena Națională: „(N.r. Despre faptul că a făcut o singură schimbare) Dacă nu am nicio emoție și nu greșesc. Aveam om în plus. Când ai un jucător ca Bîrligea, unul ca Tănase, fotbalul e foarte ușor.
Dar să joace tot timpul așa. Când îți inventează un jucător un gol cum l-a inventat Bîrligea pe acesta, se face meciul ușor. A fost prea tare”, a declarat Gigi Becali, potrivit primasport.ro.
