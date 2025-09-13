Adrian Mihalcea, fără cuvinte după UTA - FC Argeș 3-3: „Foarte greu să fiu rațional” - Antena Sport

UTA și FC Argeș au oferit cel mai spectaculos meci al rundei a noua din Liga 1. Cele două formații au remizat, scor 3-3, într-o dispută în care gruparea antrenată de Bogdan Andone a avut un avantaj de trei goluri.

Piteștenii au ratat ocazia de a bifa al patrulea succes consecutiv din campionat. Mai mult decât atât, aceștia au încheiat partida și în inferioritate numerică, după ce Ricardo Matos a văzut cartonașul roșu pe final.

Adrian Mihalcea: „Am fost conduși de o echipă agresivă”

Fără victorie de trei etape, UTA nu a reușit nici în etapa a 9-a să pună punct seriei de rezultate nefavorabile. Arădenii au fost chiar pe punctul de a pierde jocul, băieții lui Bogdan Andone având un avantaj de trei goluri încă din minutul 28.

Formația gazdă a revenit totuși senzațional și chiar a pus presiune în minutele de final, când a avut și superioritate numerică. Adrian Mihalcea a tras concluziile după acest joc și a explicat că avansul rapid luat de „vulturii violeți” l-a dat peste cap.

„Un meci nebun. L-am început în genunchi. Am fost conduși de o echipă agresivă. Mă bucur că am schimbat fața jocului. E un rezultat echitabil. Nu cred că am fi meritat mai mult. E un rezultat bun pentru noi. În primele 30 de minute m-au năucit. Foarte greu să fiu rațional.