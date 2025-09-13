Adrian Mihalcea, fără cuvinte după UTA - FC Argeș 3-3: „Foarte greu să fiu rațional” - Antena Sport

UTA și FC Argeș au oferit cel mai spectaculos meci al rundei a noua din Liga 1. Cele două formații au remizat, scor 3-3, într-o dispută în care gruparea antrenată de Bogdan Andone a avut un avantaj de trei goluri.
Piteștenii au ratat ocazia de a bifa al patrulea succes consecutiv din campionat. Mai mult decât atât, aceștia au încheiat partida și în inferioritate numerică, după ce Ricardo Matos a văzut cartonașul roșu pe final.
Adrian Mihalcea: „Am fost conduși de o echipă agresivă”
Fără victorie de trei etape, UTA nu a reușit nici în etapa a 9-a să pună punct seriei de rezultate nefavorabile. Arădenii au fost chiar pe punctul de a pierde jocul, băieții lui Bogdan Andone având un avantaj de trei goluri încă din minutul 28.
Formația gazdă a revenit totuși senzațional și chiar a pus presiune în minutele de final, când a avut și superioritate numerică. Adrian Mihalcea a tras concluziile după acest joc și a explicat că avansul rapid luat de „vulturii violeți” l-a dat peste cap.
„Un meci nebun. L-am început în genunchi. Am fost conduși de o echipă agresivă. Mă bucur că am schimbat fața jocului. E un rezultat echitabil. Nu cred că am fi meritat mai mult. E un rezultat bun pentru noi. În primele 30 de minute m-au năucit. Foarte greu să fiu rațional.
Sunt jucători importanți și cei care au ieșit, și cei care au intrat. Am reușit să întoarcem rezultatul care părea imposibil. Rămân importanți. Sperăm să ducem aceste săptămâni. Accidentările ne-au schimbat planurile”.
Adrian Mihalcea: „Gândiți-vă ce ar fi însemnat să pierdem azi”
„Eu sunt un antrenor care pleacă de la a nu primi gol. Vreau să plec de la 0-0. Acum plec de la 0-3. Au trecut 9 etape. Lucrurile nu s-au schimbat mult. Sunt 3-4 echipe în buza play-off-ului care pot emite pretenții.
După un dezastru la Rapid, gândiți-vă ce ar fi însemnat să pierdem azi”, a declarat Adrian Mihalcea, potrivit digisport.ro.
