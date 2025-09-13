UTA - FC Argeș 3-3! „Thriller” la Arad! Echipa lui Mihalcea a revenit de la 0-3 - Antena Sport

Închide meniul
Antena
UTA – FC Argeș 3-3! „Thriller” la Arad! Echipa lui Mihalcea a revenit de la 0-3

Daniel Işvanca Publicat: 13 septembrie 2025, 18:05

UTA Arad - FC Argeș / Sportpictures

UTA și FC Argeș au remizat sâmbătă la Arad, în cel mai spectaculos meci al rundei de până acum. Piteștenii aveau avantaj de trei goluri în minutul 28, dar au plecat cu un singur punct.

Venită după o serie de trei victorii consecutive în campionat, formația antrenată de Bogdan Andone a fost foarte aproape de a obține o nouă victorie mare, în fața unui adversar cu pretenții.

FC Argeș a condus cu 3-0 la Arad! Nebunie pe “Francisc von Neumann”

UTA și FC Argeș au făcut spectacol în primul meci al zilei de sâmbătă. Cele două echipe au jucat un fotbal pe cinste, iar gruparea oaspete a scăpat printre degete cele trei puncte.

Caio Ferreira a deschis scorul după doar 7 minute pentru piteșteni, iar Rădescu a majorat avantajul acestora, 12 minute mai târziu. În minutul 28, tabela arăta deja 3-0 în favoarea echipei lui Bogdan Andone, Matos fiind cel care înscria.

Arădenii au rămas cu picioarele pe pământ și au răspuns incredibil până la pauză. Mai întâi David Barbu a redus din diferență, la meciul de debut pentru UTA (min. 35), iar Marius Coman a punctat și el din pasa lui Alin Roman (min. 45).

Cu un moral bun după cele două goluri marcate, formația antrenată de Adrian Mihalcea a jucat tare și în repriza secundă. Arădenii au primit lovitură de la 11 metri, iar Vali Costache a restabilit egalitatea (min. 68).

Tensiune mare pe final

Tensiune a atins cote alarmante spre finalul jocului, când ambele formații au încercat să forțeze victoria. Ricardo Matos a primit cartonașul roșu în minutul 82, după ce a lovit un adversar cu cotul în gât.

În superioritate numerică și cu un moral excelent după cele trei goluri marcate, UTA a avut inițiativă și a căutat golul care să le aducă cele trei puncte, dar scorul a rămas neschimbat.

