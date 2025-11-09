Adrian Mihalcea și răspunsul oferit când a fost întrebat de play-off: „Nu mă interesează” - Antena Sport

UTA Arad a produs una dintre surprizele etapei cu numărul 16 a Ligii 1 și s-a impus cu scorul de 2-1 pe terenul Universității Craiova. Gruparea pregătită de Adrian Mihalcea a avut și superioritate numerică pe final, după ce Alexandru Cicâldău a văzut cartonașul roșu.
A fost a doua victorie consecutivă pentru „Bătrâna Doamnă”, care a ajuns la cota 22 în acest sezon, fiind în prezent la doar trei puncte de zona de play-off.
Adrian Mihalcea: „Am câștigat și cu noroc”
După ce în partida tur a revenit de la 3-0 în favoarea oltenilor, UTA a dat lovitura pe ”Ion Oblemenco” și a învins formația pregătită de Mirel Rădoi.
La câteva zile după succesul uriaș din UEFA Conference League, gruparea din Bănie nu a avut replică în fața „elevilor” lui Adrian Mihalcea, care au reușit un meci perfect.
Tehnicianul „Bătrânei Doamne” a tras concluziile după fluierul final și a transmis care este scopul său în acest sezon alături de gruparea arădeană.
„Este o bucurie normală, moderată. Am câștigat în fața unei echipe extraordinar de bune, dar rămân doar aceste trei puncte. Am avut o strategie și băieții s-au ținut de ea. Organizarea defensivă dusă până la sacrificiu, ne-am retras și ne-am canalizat pe zonele unde ei creau superioritate.
Sunt buni la fazele fixe. Pot să spun că am câștigat și cu noroc. Trebuie să gândim exact ce putem oferi în acel moment, când vin și ceilalți, poate vom fi mai estetici.
Ne mulțumesc cele trei puncte, dar a fost acel 3-3, a fost o nebunie. Astăzi am fost mai temperați, am profitat și de faptul că sunt puțin deconectați după acea victorie importantă. Am reușit să câștigăm”.
Adrian Mihalcea: „Nu mă interesează play-off-ul”
„(n. r. despre Luca Mihai) Luca Mihai a așteptat 12 etape să joace titular, dar datorită lui nu îl voi mai schimba. Acest lucru contează pentru parcursul nostru viitor. Nu mă interesează play-off-ul. Eu vreau să acumulez puncte. Scopul nostru este acela de a ne concentra pe o poziție bună, să nu avem probleme.
Dacă ajungem în play-off, e cel mai mare bonus posibil. Am fost și aproape de retrogradare. Pauza vine bine, îmi pleacă 6-7 jucători la națională, dar sunt bucuros că îmi revin băieții accidentați. Când e liniște și bucurie, poți lucra mult mai bine”, a declarat Adrian Mihalcea, potrivit digisport.ro.
- Universitatea Craiova – UTA Arad 1-2. Echipa lui Adrian Mihalcea detonează bomba în Bănie
- Hermannstadt – FCSB LIVE TEXT (20:30). Târnovanu nu este în lot! Echipele de start
- Jean Vlădoiu i-a făcut praf pe cei de la CFR Cluj, după eșecul de la Clinceni: „Doar în ligile inferioare”
- Enervat de Louis Munteanu, Pancu a făcut un gest necontrolat. Ce s-a întâmplat şi la finalul meciului
- Mario Camora a spus adevărul. Ce mesaj a primit din partea arbitrului, după golul lui Cordea