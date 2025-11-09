Adrian Mihalcea și răspunsul oferit când a fost întrebat de play-off: „Nu mă interesează” - Antena Sport

UTA Arad a produs una dintre surprizele etapei cu numărul 16 a Ligii 1 și s-a impus cu scorul de 2-1 pe terenul Universității Craiova. Gruparea pregătită de Adrian Mihalcea a avut și superioritate numerică pe final, după ce Alexandru Cicâldău a văzut cartonașul roșu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

A fost a doua victorie consecutivă pentru „Bătrâna Doamnă”, care a ajuns la cota 22 în acest sezon, fiind în prezent la doar trei puncte de zona de play-off.

Adrian Mihalcea: „Am câștigat și cu noroc”

După ce în partida tur a revenit de la 3-0 în favoarea oltenilor, UTA a dat lovitura pe ”Ion Oblemenco” și a învins formația pregătită de Mirel Rădoi.

La câteva zile după succesul uriaș din UEFA Conference League, gruparea din Bănie nu a avut replică în fața „elevilor” lui Adrian Mihalcea, care au reușit un meci perfect.

Tehnicianul „Bătrânei Doamne” a tras concluziile după fluierul final și a transmis care este scopul său în acest sezon alături de gruparea arădeană.