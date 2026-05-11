Adrian Mihalcea, tot mai aproape de plecarea de la UTA. La ce echipă din Liga 1 e dorit

Viviana Moraru Publicat: 11 mai 2026, 18:32


Adrian Mihalcea, la UTA/ Sport Pictures

Adrian Mihalcea (49 de ani) este tot mai aproape de plecarea de la UTA. Antrenorul i-a preluat pe arădeni la începutul sezonului, contractul său urmând să expire în vara anului viitor.

În ciuda acestui fapt, Adrian Mihalcea e gata să se despartă de UTA la finalul acestei stagiuni. Antrenorul este nemulțumit de ce se întâmplă la echipa sa, care nu are drept de joc în cupele europene.

Conform primasport.ro, Adrian Mihalcea își dorește să-și încheie aventura pe banca celor de la UTA după ultima etapă rămasă de disputat din play-out. Antrenorul nu ar fi de acord cu cele pregătite în cadrul echipei, oficialii arădeni pregătindu-se să reducă bugetul și mai mult pentru sezonul viitor.

În cazul plecării de la UTA, Adrian Mihalcea ar putea continua în Liga 1. Antrenorul este dorit la Farul din stagiunea următoare, „marinarii” urmând să se despartă de Flavius Stoican în vară.

Adrian Mihalcea este dispus să aducă la Farul și doi jucători de la UTA. Mijlocașul Richard Odada și portarul Andrei Gorcea sunt doriți de antrenor la noua echipă, în cazul plecării de la formația din Arad.

Richard Odada și Andrei Gorcea au fost jucători de bază la UTA, în acest sezon. Mijlocașul din Kenya a evoluat în 19 meciuri pentru arădeni, reușind să marcheze un gol și să ofere o pasă decisivă. De cealaltă parte, portarul a bifat 22 de partide.

  • 40 de meciuri a înregistrat Adrian Mihalcea la UTA
  • 15 victorii, 13 remize și 12 înfrângeri este bilanțul antrenorului, în Arad
