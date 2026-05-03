Costel Gâlcă, meci de totul sau nimic cu Daniel Pancu, în Rapid – CFR: „E ultima șansă. Sunt ambiții mari”

Costel Gâlcă a oferit declarații înaintea confruntării cu Daniel Pancu, din Rapid – CFR Cluj. Partida din etapa a șaptea a play-off-ului se va disputa luni, de la ora 20:30.
Costel Gâlcă a declarat că partida reprezintă ultima șansă a echipei sale în încercarea de a prinde un loc de cupe europene. Fără victorie de cinci meciuri în play-off, Rapid a ajuns pe locul cinci, cu 32 de puncte, la cinci puncte față de CFR Cluj, ocupanta locului trei.
Costel Gâlcă se așteaptă la un meci foarte dificil cu CFR Cluj. Antrenorul s-a declarat convins că sunt ambiții mari puse în joc, ținând cont de trecutul lui Daniel Pancu din Giulești.
Gâlcă a mai dezvăluit că atmosfera din vestiarul giuleștenilor nu este una bună, jucătorii fiind foarte frustrați din cauza rezultatelor modeste din play-off. Întrebat despre Dan Șucu, antrenorul a transmis că nu a discutat cu acesta.
„E ultima noastră șansă să ne batem pentru un loc de cupă europeană, trebuie să facem un joc solid. Întâlnim o echipă în formă, care a crescut de la meci la meci. E greu să îi desfaci, să ajungi la poarta lor, e o echipă bine organizată. Îmi doresc să avem acțiuni de atac și să fim pragmatici.
E important pentru noi să avem echilibru, personalitate, să demonstrăm că putem să luptăm pentru un loc de cupă europeană. Nu e ușor, ne puneam speranța în meciul cu Dinamo că putem reveni, dar n-a fost așa. (N.r. Ați pierdut vestiarul?) Din punctul meu de vedere, nu. Sunt jucători care cedează, apar frustrări, dar asta nu. Am avut foarte mulți accidentați, avem și acum șapte, și asta a influențat jocul nostru când găsisem echilibru la mijlocul terenului, l-am pierdut pe Vulturar. Dar asta e, am căutat soluții să continuăm. Aioani se va antrena și vom vedea, ne dorim foarte mult, și la meciul cu Dinamo știam, e foarte important pentru noi.
E frustrare mare pentru că nu câștigi, de patru meciuri nu câștigăm. Toți o avem, dar trebuie să ne ridicăm. (N.r. Despre Daniel Pancu) Sunt ambiții mari, fiecare antrenor, mai ales unul care a petrecut o perioadă la Rapid, își dorește să câștige. Trebuie să facem grup, să ne ridicăm, să ne dorim mult mai mult ca să câștigăm acest meci. Nu trebuie să facem un joc spectaculos, trebuie să fim pragmatici.
(N.r. Ați avut discuții cu domnul Șucu?) Nu, Marius (n.r. Bilașco) și Mauro (n.r. Pederzoli) sunt la bază în fiecare zi, vorbesc cu ei, cu domnul Șucu n-am vorbit”, a declarat Costel Gâlcă, la conferința de presă.
