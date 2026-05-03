Costel Gâlcă, meci de totul sau nimic cu Daniel Pancu, în Rapid – CFR: „E ultima șansă. Sunt ambiții mari”

Costel Gâlcă a oferit declarații înaintea confruntării cu Daniel Pancu, din Rapid – CFR Cluj. Partida din etapa a șaptea a play-off-ului se va disputa luni, de la ora 20:30.

Costel Gâlcă a declarat că partida reprezintă ultima șansă a echipei sale în încercarea de a prinde un loc de cupe europene. Fără victorie de cinci meciuri în play-off, Rapid a ajuns pe locul cinci, cu 32 de puncte, la cinci puncte față de CFR Cluj, ocupanta locului trei.

Costel Gâlcă, reacție fermă înainte de Rapid – CFR Cluj

Costel Gâlcă se așteaptă la un meci foarte dificil cu CFR Cluj. Antrenorul s-a declarat convins că sunt ambiții mari puse în joc, ținând cont de trecutul lui Daniel Pancu din Giulești.

Gâlcă a mai dezvăluit că atmosfera din vestiarul giuleștenilor nu este una bună, jucătorii fiind foarte frustrați din cauza rezultatelor modeste din play-off. Întrebat despre Dan Șucu, antrenorul a transmis că nu a discutat cu acesta.

„E ultima noastră șansă să ne batem pentru un loc de cupă europeană, trebuie să facem un joc solid. Întâlnim o echipă în formă, care a crescut de la meci la meci. E greu să îi desfaci, să ajungi la poarta lor, e o echipă bine organizată. Îmi doresc să avem acțiuni de atac și să fim pragmatici.