Agentul i-a confirmat plecarea jucătorului de la FCSB: „Își va termina aventura”

O nouă plecare anunțată de la FCSB, la finalul sezonului. Ofri Arad (27 de ani) se va despărți de formația campioană după doar jumătate de sezon.
Agentul mijlocașului israelian a confirmat faptul că acesta va pleca de la FCSB. Gilad Katsav a transmis faptul că situația lui Ofri Arad este una „nefericită”.
Agentul i-a confirmat plecarea lui Ofri Arad de la FCSB
Agentul Gilad Katsav a transmis că Ofri Arad a avut un contract excelent la FCSB, însă în cele din urmă va ajunge să se despartă de roș-albaștri în vară. Mijlocașul ar fi primit mai multe oferte, după despărțirea de Kairat Almaty, echipă alături de care a jucat în Champions League, însă a ales să semneze cu campioana Ligii 1 în iarnă.
„Situația lui Ofri Arad este neplăcută. Așa cum arată situația acum, el își va termina aventura la Steaua București (n.r. FCSB). Transferul a fost unul bun, contractul a fost excelent. Încercăm să vorbim mai puțin despre această problemă, vom decide la sfârșitul sezonului ce urmează.
Nu e plăcut ca la fiecare 15 minute să apară o nouă știre în România. Asta e. Nu e ușor pentru el, au fost o mulțime de oferte după perioada petrecută la Kairat”, a declarat agentul lui Ofri Arad, Gilad Katsav, conform presei din Israel.
Ofri Arad s-a confruntat cu probleme medicale, în momentul transferului la FCSB, astfel că a avut nevoie de mai mult timp până să ajungă să fie apt de joc. Mijlocaşul a bifat doar patru meciuri la echipa roş-albastră, în total 113 minute.
După evoluţiile avute, Ofri Arad nu l-a convins pe Gigi Becali, astfel că e pe punctul de a pleca de la FCSB. Echipa favorită să-l transfere este Maccabi Haifa, notează presa din Israel.
