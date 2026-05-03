Agentul i-a confirmat plecarea jucătorului de la FCSB: „Își va termina aventura”

Jucătorii de la FCSB, la finalul unui meci/ Sport Pictures

O nouă plecare anunțată de la FCSB, la finalul sezonului. Ofri Arad (27 de ani) se va despărți de formația campioană după doar jumătate de sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Agentul mijlocașului israelian a confirmat faptul că acesta va pleca de la FCSB. Gilad Katsav a transmis faptul că situația lui Ofri Arad este una „nefericită”.

Agentul i-a confirmat plecarea lui Ofri Arad de la FCSB

Agentul Gilad Katsav a transmis că Ofri Arad a avut un contract excelent la FCSB, însă în cele din urmă va ajunge să se despartă de roș-albaștri în vară. Mijlocașul ar fi primit mai multe oferte, după despărțirea de Kairat Almaty, echipă alături de care a jucat în Champions League, însă a ales să semneze cu campioana Ligii 1 în iarnă.

„Situația lui Ofri Arad este neplăcută. Așa cum arată situația acum, el își va termina aventura la Steaua București (n.r. FCSB). Transferul a fost unul bun, contractul a fost excelent. Încercăm să vorbim mai puțin despre această problemă, vom decide la sfârșitul sezonului ce urmează.

Nu e plăcut ca la fiecare 15 minute să apară o nouă știre în România. Asta e. Nu e ușor pentru el, au fost o mulțime de oferte după perioada petrecută la Kairat”, a declarat agentul lui Ofri Arad, Gilad Katsav, conform presei din Israel.