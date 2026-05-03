Home | Fotbal | Liga 1 | Agentul i-a confirmat plecarea jucătorului de la FCSB: „Își va termina aventura”

Agentul i-a confirmat plecarea jucătorului de la FCSB: „Își va termina aventura”

Viviana Moraru Publicat: 3 mai 2026, 15:51

Comentarii
Agentul i-a confirmat plecarea jucătorului de la FCSB: Își va termina aventura”

Jucătorii de la FCSB, la finalul unui meci/ Sport Pictures

O nouă plecare anunțată de la FCSB, la finalul sezonului. Ofri Arad (27 de ani) se va despărți de formația campioană după doar jumătate de sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Agentul mijlocașului israelian a confirmat faptul că acesta va pleca de la FCSB. Gilad Katsav a transmis faptul că situația lui Ofri Arad este una „nefericită”.

Agentul i-a confirmat plecarea lui Ofri Arad de la FCSB

Agentul Gilad Katsav a transmis că Ofri Arad a avut un contract excelent la FCSB, însă în cele din urmă va ajunge să se despartă de roș-albaștri în vară. Mijlocașul ar fi primit mai multe oferte, după despărțirea de Kairat Almaty, echipă alături de care a jucat în Champions League, însă a ales să semneze cu campioana Ligii 1 în iarnă.

Situația lui Ofri Arad este neplăcută. Așa cum arată situația acum, el își va termina aventura la Steaua București (n.r. FCSB). Transferul a fost unul bun, contractul a fost excelent. Încercăm să vorbim mai puțin despre această problemă, vom decide la sfârșitul sezonului ce urmează.

Nu e plăcut ca la fiecare 15 minute să apară o nouă știre în România. Asta e. Nu e ușor pentru el, au fost o mulțime de oferte după perioada petrecută la Kairat”, a declarat agentul lui Ofri Arad, Gilad Katsav, conform presei din Israel.

Reclamă
Reclamă

Ofri Arad s-a confruntat cu probleme medicale, în momentul transferului la FCSB, astfel că a avut nevoie de mai mult timp până să ajungă să fie apt de joc. Mijlocaşul a bifat doar patru meciuri la echipa roş-albastră, în total 113 minute.

După evoluţiile avute, Ofri Arad nu l-a convins pe Gigi Becali, astfel că e pe punctul de a pleca de la FCSB. Echipa favorită să-l transfere este Maccabi Haifa, notează presa din Israel.

Haos în trafic la finalul vacanţei de 1 Mai. Accident în lanț cu 6 maşini pe A3 și filtre pe A2, la FeteştiHaos în trafic la finalul vacanţei de 1 Mai. Accident în lanț cu 6 maşini pe A3 și filtre pe A2, la Feteşti
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cum se va încheia derby-ul etapei din Liga 1: Universitatea Craiova - Dinamo?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Tragedie fără margini în Dobreşti. Un băieţel de un an a murit înecat în piscina din curtea bunicilor
Observator
Tragedie fără margini în Dobreşti. Un băieţel de un an a murit înecat în piscina din curtea bunicilor
Jucătorii cheie care o pot face pe Dinamo campioană în sezonul viitor! Ce transferuri trebuie să facă Nicolescu. Verdictul lui Giovanni Becali
Fanatik.ro
Jucătorii cheie care o pot face pe Dinamo campioană în sezonul viitor! Ce transferuri trebuie să facă Nicolescu. Verdictul lui Giovanni Becali
18:50

Când primesc Chivu și jucătorii Interului medaliile de campioni? Festivitatea nu va avea loc după meciul cu Parma
18:31

Giovanni Becali i-a transmis lui Nicolescu ce transferuri trebuie să facă pentru ca Dinamo să atace titlul!
18:30

VIDEOCursa Marelui Premiu de la Miami (20:00, Antena 1, AntenaPLAY). Kimi Antonelli pleacă din pole-position
18:08

Un pilot, descalificat din calificările Marelui Premiu de la Miami. Ce se întâmplă cu el la cursă
17:50

Sir Alex Ferguson, dus la spital înainte de Man. United – Liverpool. Antrenorului i s-a făcut rău pe Old Trafford
17:23

Ce scenariu ar fi! Florin Prunea aruncă un nume-surpriză în discuția pentru viitorul antrenor de la FCSB
Vezi toate știrile
1 Rezultatul de care mai are nevoie Cristi Chivu la Inter pentru a câştiga titlul, după ce Napoli a remizat cu Como 2 Miraculos! O nou-promovată din Europa a cucerit titlul și primul trofeu din istoria de 128 de ani a clubului 3 “Mai bine nu-l am în fața mea”. Dani Coman, dezlănțuit la adresa propriului jucător: “Să nu te ducă capul…” 4 FotoDavid Miculescu și-a cumpărat o mașină de lux. Octavian Popescu și-a însoțit colegul de la FCSB 5 FotoÎn plin proces de divorţ, Ioana Năstase a luat o decizie radicală în privinţa lui Ilie Năstase! 6 Ilie Dumitrescu, variantă “bombă” pentru banca FCSB-ului! Mesaj direct pentru Gigi Becali: “Ar fi o lovitură”
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Anunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului InterAnunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului Inter
Dorit de FCSB şi Dinamo, Ioan Vermeșan şi-a dat acordul. Cu cine semneazăDorit de FCSB şi Dinamo, Ioan Vermeșan şi-a dat acordul. Cu cine semnează