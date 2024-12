Adrian Mutu, la un pas să o preia pe Petrolul! A confirmat negocierile: „Sunt atașat de echipă, e adevărat!” - Antena Sport

Adrian Mutu este la un pas să revină în Liga 1! În Ajunul Crăciunului, tehnicianul va purta negocierile pentru preluarea Petrolului, „Lupii galbeni” au rămas fără antrenor după ultima etapă disputată în acest an, împotriva celor de la Unirea Slobozia. Mehmet Topal și-a dat demisia, iar prahovenii sunt gata să dea lovitura cu „Briliantul”.

Se pare că Mehmet Topal a ales să plece de la Petrolul Ploiești, după ce ar fi fost abordat de Trabzonspor. Mai mult, tehnicianul ar fi recurs la acest gest și petrece mai mult timp alături de familie și a-și finaliza cu succes obținerea licenței PRO.

Adrian Mutu a vorbit despre negocierile cu Petrolul Ploiești

Adrian Mutu a mărturisit că este interesat de clubul ploieștean și nu exclude posibilitatea de a prelua banca tehnică. „Briliantul” a dezvăluit pentru fanatik.ro că în decursul zilei de astăzi, 24 decembrie 2024, va purta negocierile finale cu Petrolul. Mai mult, fostul internațional român a mărturisit că și-ar dori să vadă oamenii de afaceri din Ploiești că investesc în Petrolul, care a fost o adevărată surpriză în acest sezon.

„Sunt discuții, vorbesc cu Petrolul. Nu am luat nicio decizie, dar mă gândesc serios la asta. Petrolul este o echipă de care sunt atașat, am fost jucător acolo, am avut o primire extraordinară din partea conducerii și a publicului.

Știu cu ce se mănâncă acolo, am stat, știu cum trăiesc ei. Mă leagă multe amintiri, încă sunt pe pereții stadionului. Eu cred că Petrolul are stabilitate, nu este un club foarte bogat, dar am înțeles că sunt cu banii la zi.