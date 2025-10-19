Adrian Șut a spus ce s-a întâmplat la pauza meciului cu Metaloglobus: „Nu știm ce trebuie să facem. Ne-am bătut joc” - Antena Sport

Închide meniul
Adrian Șut a spus ce s-a întâmplat la pauza meciului cu Metaloglobus: „Nu știm ce trebuie să facem. Ne-am bătut joc"

Adrian Șut a spus ce s-a întâmplat la pauza meciului cu Metaloglobus: „Nu știm ce trebuie să facem. Ne-am bătut joc"

Adrian Șut a spus ce s-a întâmplat la pauza meciului cu Metaloglobus: „Nu știm ce trebuie să facem. Ne-am bătut joc”

Publicat: 19 octombrie 2025, 11:00

Adrian Șut a spus ce s-a întâmplat la pauza meciului cu Metaloglobus: Nu știm ce trebuie să facem. Ne-am bătut joc”

Adrian Șut, alături de Denis Alibec după Metaloglobus - FCSB 2-1/ Sport Pictures

Adrian Șut a oferit prima reacție după ce FCSB a fost învinsă de Metaloglobus, scor 1-2, în etapa a 13-a din Liga 1. Căpitanul roș-albaștrilor s-a declarat extrem de supărat de rezultatul rușinos înregistrat de campioană. 

Șut a dezvăluit ce s-a întâmplat la pauza partidei disputate la Clinceni. Acesta a transmis că jucătorii au căzut de acord că trebuie să mai marcheze un gol pentru a sta liniștiți pe finalul meciului. 

Adrian Șut a spus ce s-a întâmplat la pauza meciului cu Metaloglobus 

În cele din urmă, Metaloglobus a reușit să întoarcă scorul, după reușita lui Florin Tănase din penalty în minutul. Ubbink și Huiban au punctat pentru nou-promovată, care a obținut astfel primul succes din istorie în Liga 1. 

Este ceva incredibil ce ni se întâmplă. Un rezultat rușinos. Suntem dezamăgiți de rezultatul avut. În a doua repriză am jucat foarte slab. Ne simțim foarte prost, suntem rușinați. 

Nu i-am luat de sus, chiar vorbeam la pauză că ar trebui să mai marcăm cel puțin un gol ca să stăm liniștiți. Am luat două goluri în șapte minute. Nu știu, suntem foarte supărați. Nu știm ce trebuie să facem. Ne pare rău că ne-am bătut joc de rezultatele de înainte. 

Acest rezultat a venit de nicăieri. Ne-am antrenat foarte bine în perioada cu naționala. Nu ne putem explica ce s-a întâmplat în această seară. Suntem foarte supărați și ne prezentăm scuzele fanilor care sunt alături de noi. 

Mai sunt câteva meciuri. E foarte dificil, trebuie să legăm victorii și nu trebuie să mai facem pași greșiți ca să intrăm în play-off”, a declarat Adrian Șut, după Metaloglobus – FCSB 2-1. 

