Oțelul - Unirea Slobozia 3-0. Gălățenii se țin tare în cursa pentru play-off - Antena Sport

Oțelul Galați continuă cursa pentru play-off, după ce a surclasat pe teren propriu Unirea Slobozia. Echipa antrenată de Laszlo Balint a controlat partida de la un capăt la celălalt, dominând la toate capitolele.

Gălățenii au urcat, cel puțin pentru moment, pe loc de play-off, acumulând în total 27 de puncte. Aceștia au pus punct unei serii de trei meciuri la rând fără succes în campionat.

Oțelul Galați, spectacol cu Unirea Slobozia

Golurile au fost marcate de Conrado ’13, Paulinho ’21 şi Andrezinho ’79. Pentru Unirea Slobozia, acesta a fost al optulea eșec la rând în campionatul intern.

Au evoluat echipele:

Oţelul Galaţi: Dur-Bozoancă – Zhelev (Rus ’86), Zivulic, P. Iacob, Conrado – Lameira (Chira ’86), Joao Paulo – Bordun (Sandu ’59), N. Pedro (Patrick ’80), Andrezinho (A. Ciobanu ’80) – Paulinho. Antrenor: Laszlo Balint

Unirea Slobozia: Gurău – Dorobanţu, Safronov, Antoche, Şerbănică – Coadă (Purece ’46), V. Pop (Deaconu ’67), Jeno (Hamdiu ’67) – Bărbuţ (Said ’67), Afalna, Papeau (Dulcea ’86). Antrenor: Andrei Prepeliţă