Oțelul - Unirea Slobozia 3-0. Gălățenii se țin tare în cursa pentru play-off - Antena Sport

Oțelul Galați continuă cursa pentru play-off, după ce a surclasat pe teren propriu Unirea Slobozia. Echipa antrenată de Laszlo Balint a controlat partida de la un capăt la celălalt, dominând la toate capitolele.
Gălățenii au urcat, cel puțin pentru moment, pe loc de play-off, acumulând în total 27 de puncte. Aceștia au pus punct unei serii de trei meciuri la rând fără succes în campionat.
Oțelul Galați, spectacol cu Unirea Slobozia
Golurile au fost marcate de Conrado ’13, Paulinho ’21 şi Andrezinho ’79. Pentru Unirea Slobozia, acesta a fost al optulea eșec la rând în campionatul intern.
Au evoluat echipele:
Oţelul Galaţi: Dur-Bozoancă – Zhelev (Rus ’86), Zivulic, P. Iacob, Conrado – Lameira (Chira ’86), Joao Paulo – Bordun (Sandu ’59), N. Pedro (Patrick ’80), Andrezinho (A. Ciobanu ’80) – Paulinho. Antrenor: Laszlo Balint
Unirea Slobozia: Gurău – Dorobanţu, Safronov, Antoche, Şerbănică – Coadă (Purece ’46), V. Pop (Deaconu ’67), Jeno (Hamdiu ’67) – Bărbuţ (Said ’67), Afalna, Papeau (Dulcea ’86). Antrenor: Andrei Prepeliţă
- Florin Purece, tiradă la adresa colegilor, după 0-3 la Oțelul: „Mă simt umilit. Fac un apel public”
- Joyskim Dawa și-a anunțat revenirea pe gazon: „Vreau să joc!”
- Legenda Rapidului a numit cel mai bun jucător din echipa lui Costel Gâlcă
- Aroganța lui Elias Charalambous, înaintea derby-ului cu Dinamo: „Nu pot vorbi de revanșă”
- 7 conducători din Liga 1 au semnat o petiție ajunsă la Nicușor Dan: “NU rusificării sportului românesc”