Legenda Rapidului a numit cel mai bun jucător din echipa lui Costel Gâlcă - Antena Sport

Legenda Rapidului a numit cel mai bun jucător din echipa lui Costel Gâlcă

Legenda Rapidului a numit cel mai bun jucător din echipa lui Costel Gâlcă

Legenda Rapidului a numit cel mai bun jucător din echipa lui Costel Gâlcă

Daniel Işvanca Publicat: 5 decembrie 2025, 18:27

Legenda Rapidului a numit cel mai bun jucător din echipa lui Costel Gâlcă

Jucătorii de la Rapid / SPORT PICTURES

Rapid București este liderul la zi al Ligii 1, iar giuleștenii au un parcurs excelent pe plan intern sub comanda lui Costel Gâlcă. Adrian Iencsi a vorbit despre felul cum arată echipa alb-vișinie în acest sezon.

Câștigător al unui titlu cu gruparea din Giulești, actualul selecționer al naționalei sub 20 de ani a României a spus și cine este în prezent cel mai bun jucător din tabăra Rapidului.

Cine este cel mai bun jucător al Rapidului? Răspunsul dat de Adrian Iencsi

Rapid pare să aibă liniște în acest sezon, iar titlul este marele vis al formației antrenate în prezent de Costel Gâlcă. Pe primul loc în clasament după 18 etape, giuleștenii vor juca luni pe terenul celor de la Botoșani, echipă care nu a pierdut „acasă” în cele 9 meciuri jucate.

Adrian Iencsi a făcut o analiză asupra jocului prestat de alb-vișinii și a transmis și care este, în opinia sa, cel mai bun jucător din echipa Rapidului în acest sezon.

„Poate că nimeni nu se aștepta ca Rapid să aibă acest parcurs. Dar asta și cu ajutorul celorlalte echipe… CFR și FCSB scârțâie, echipe care nu s-au mai ridicat la nivelul așteptărilor. E normal ca Rapid, cu liniște, să lupte la titlu. S-au dus spre fruntea clasamentului, mi-aș dori să rămână acolo până la final.

Eu cred cu tărie acum că Rapid poate câștiga campionatul, e principala favorită. Au un culoar foarte bun, au avut și un calendar bun. Meciurile din finalul anului – Botoșani, Oțelul, FCSB – sunt un test pentru ei. Ar fi perfect să ia măcar 6 puncte.

Christensen e cel mai bun jucător de la Rapid! E și ‘număr 10’, ‘număr 8’, ‘număr 6’. E cel mai eficient fotbalist al lor. Incredibil jucător! E fotbalistul care coordonează tot jocul echipei, e inima acestui mecanism, un jucător foarte important”, a declarat Adrian Iencsi, potrivit gsp.ro.

Cum arată ultimele sondaje înainte de alegerile de la Primăria CapitaleiCum arată ultimele sondaje înainte de alegerile de la Primăria Capitalei
