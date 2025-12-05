Aroganța lui Elias Charalambous, înaintea derby-ului cu Dinamo: „Nu pot vorbi de revanșă” - Antena Sport

Închide meniul
Aroganța lui Elias Charalambous, înaintea derby-ului cu Dinamo: „Nu pot vorbi de revanșă”

Daniel Işvanca Publicat: 5 decembrie 2025, 17:57

Comentarii
Elias Charalambous / SPORT PICTURES

FCSB va juca sâmbătă pe Arena Națională contra rivalei Dinamo București, în cel mai tare joc al etapei cu numărul 19 din Liga 1. Gruparea roș-albastră are nevoie de victorie pentru a păstra șanse de calificare în play-off.

După ce echipa sa a fost învinsă în tur cu scorul de 4-3, Elias Charalambous a fost arogant la conferința de presă premergătoare partidei și a transmis că nu este vorba de o revanșă.

Elias Charalambous, arogant înaintea meciului cu Dinamo

Chiar dacă nu se va putea baza pe Daniel Bîrligea, iar David Miculescu este incert pentr derby, Elias Charalambous nu are emoții înaintea meciului cu rivala Dinamo.

Deși „câinii” traversează o perioadă excelentă din punct de vedere sportiv, tehnicianul campioanei României este încrezător că echipa sa va face un meci bun pe Arena Națională.

„Nu vreau să privesc meciul ca pe o revanșă. De când sunt aici, am câștigat de 9 sau 10 ori împotriva lui Dinamo, deci nu pot vorbi de o revanșă. Este un meci total diferit, trebuie să fim concentrați pe teren, ăsta este cel mai important lucru.

Într-un derby te gândești doar să câștigi meciul, nu contează locul din clasament. Este important pentru noi să câștigăm puncte, dar în timpul meciului nu se gândește nimeni la clasament. Ca să câștigăm cele 3 puncte trebuie să câștigăm toate duelurile și să fim mai buni decât adversarul”, a declarat Elias Charalambous la conferința de presă.

