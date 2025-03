Adrian Şut, după golul magnific marcat în FCSB - U Craiova 1-0: "Avem 10 finale şi sper să le câştigăm! Ne batem cu oricine" - Antena Sport

Adrian Şut a avut un discurs războinic după golul magnific marcat în FCSB – U Craiova 1-0. Şut a marcat singurul gol al meciului cu un şut fabulos de la marginea careului.

Adrian Şut a spus că vrea ca FCSB să înceapă cu dreptul playoff-ul şi că trebuie să domine fiecare adversar din Liga 1.

Adrian Şut, după golul magnific marcat în FCSB – U Craiova 1-0

„Sunt fericit că am reuşit să îmi ajut echipa. S-a văzut că în momentele dificile suntem o echipă. Ştiam că am jucat cu o echipă bună şi că am luat cele 3 puncte. Mă bucur că am reuşit să dau la poartă. Meciurile din Europa ne-au ajutat mult, am învăţam să suferim şi în meciurile mari am învăţat să suferim. Mai avem 10 finale şi sperăm să începem cu dreptul.

Cred că va fi un meci dificil, dar noi trebuie să ne respectăm statutul şi să dominăm fiecare echipă în parte. Se simte oboseala pentru că a fost un meci în care am alergat mult. Am reuţşit să învăţăm să suferim. Cât timp ai şanse, trebuie să dai tot ce ai mai bun. Cred că ne batem de la egal la egal cu oricine„,a spus Adrian Şut la digisport.ro.

FCSB a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia CS Universitatea Craiova, în etapa a 30-a din Superligă. FCSB intră în play-off de pe prima poziţie a clasamentului.