Adus ca o vedetă, ținut mai mult pe bancă! Motivul pentru care Alessandro Murgia nu joacă la U Cluj - Antena Sport

Anunțat ca o adevărată lovitură în această vară, Alessandro Murgia nu are parte de minutele pe care și le-ar fi dorit în acest sezon la Universitatea Cluj. Fotbalistul cu 71 de apariții în Serie A a evoluat doar 36 de minute în ultimele cinci partide.

Rezultatele echipei nu au fost deloc cele așteptate de suporteri, iar Ioan Ovidiu Sabău ar fi solicitat să plece. Conducerea l-a convins să rămână, dar se pare că antrenorul este principalul motiv pentru care jucătorul venit de la Hermannstadt nu adună minute.

Ioan Ovidiu Sabău, conflict cu Alessandro Murgia?

Alessandro Murgia a fost unul dintre cei mai importanți jucători de la Hermannstadt, iar plecarea acestuia la Universitatea Cluj a fost una dintre mutările surprinzătoare ale acestei veri din Liga 1.

Adus pentru a aduce un echilibru la mijlocul terenului, fotbalistul în vârstă de 29 de ani nu a adunat decât nouă apariții în tricoul „șepcilor roșii”. El a fost de cele mai multe ori rezervă în ultimele jocuri.

Într-un interviu acordat pentru stiridecluj.ro, Ioan Ovidiu Sabău a confirmat că italianul nu a avut afecțiuni medicale de niciun fel în ultimele săptămâni și că principala problemă a acestuia ar fi atitudinea și lipsa de motivație.