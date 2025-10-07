Adus ca o vedetă, ținut mai mult pe bancă! Motivul pentru care Alessandro Murgia nu joacă la U Cluj - Antena Sport

Închide meniul
Adus ca o vedetă, ținut mai mult pe bancă! Motivul pentru care Alessandro Murgia nu joacă la U Cluj

Daniel Işvanca Publicat: 7 octombrie 2025, 16:17

Alessandro Murgia într-un meci cu Dinamo / SPORT PICTURES

Anunțat ca o adevărată lovitură în această vară, Alessandro Murgia nu are parte de minutele pe care și le-ar fi dorit în acest sezon la Universitatea Cluj. Fotbalistul cu 71 de apariții în Serie A a evoluat doar 36 de minute în ultimele cinci partide.

Rezultatele echipei nu au fost deloc cele așteptate de suporteri, iar Ioan Ovidiu Sabău ar fi solicitat să plece. Conducerea l-a convins să rămână, dar se pare că antrenorul este principalul motiv pentru care jucătorul venit de la Hermannstadt nu adună minute.

Ioan Ovidiu Sabău, conflict cu Alessandro Murgia?

Alessandro Murgia a fost unul dintre cei mai importanți jucători de la Hermannstadt, iar plecarea acestuia la Universitatea Cluj a fost una dintre mutările surprinzătoare ale acestei veri din Liga 1.

Adus pentru a aduce un echilibru la mijlocul terenului, fotbalistul în vârstă de 29 de ani nu a adunat decât nouă apariții în tricoul „șepcilor roșii”. El a fost de cele mai multe ori rezervă în ultimele jocuri.

Într-un interviu acordat pentru stiridecluj.ro, Ioan Ovidiu Sabău a confirmat că italianul nu a avut afecțiuni medicale de niciun fel în ultimele săptămâni și că principala problemă a acestuia ar fi atitudinea și lipsa de motivație.

„Depinde doar de el. E un jucător în care eu cred foarte mult, are potențial și ar putea să ajute echipa mult mai mult. Voi fi lângă el, încerc să îl ajut, dar nu depinde doar de mine. E important să găsim împreună soluții ca el să redevină un jucător important”, a declarat Neluțu Sabău.

  • 1 milion de euro este cota de piață a lui Alessandro Murgia
