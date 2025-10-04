Ioan Ovidiu Sabău vrea să-și dea demisia de la U Cluj, după eșecul cu Csikszereda. Cine îi poate lua locul - Antena Sport

Ioan Ovidiu Sabău vrea să-și dea demisia de la U Cluj, după eșecul cu Csikszereda, scor 1-2, din etapa a 12-a din Liga 1. Antrenorul a dezvăluit că va discuta cu cei din conducerea pentru a-și rezilia contractul de comun acord.

U Cluj traversează un moment extrem de dificil, echipa fiind fără victorie de patru etape în Liga 1. Csikszereda a obținut prima victorie din istoria clubului în Liga 1 împotriva formației lui Ioan Ovidiu Sabău.

Ioan Ovidiu Sabău o antrenează pe U Cluj din august 2023, reușind să califice echipa în play-off în sezonul trecut. Antrenorul a fost foarte dezamăgit la finalul meciului cu Csikszereda, mărturisind că echipa are nevoie de un alt antrenor.

Conform digisport.ro, dacă Ioan Ovidiu Sabău va pleca de la U Cluj, prima variantă luată în calcul de oficialii clujeni este Ionuț Badea. Antrenorul de 49 de ani este în prezent director tehnic al academiei celor de la CS Dinamo.

„În momentul de față prea multe nu sunt de spus, ați văzut cum arătăm. E clar că acești jucători au nevoie de încredere, să fie susținuți. Eu personal voi avea o discuție cu conducerea să reziliem contractul pe cale amiabilă, să găsim o înțelegere. Am mai cerut asta înainte de începerea campionatului, în perioada de pregătire.