Ioan Ovidiu Sabău vrea să-și dea demisia de la U Cluj, după eșecul cu Csikszereda. Cine îi poate lua locul - Antena Sport

Ioan Ovidiu Sabău vrea să-și dea demisia de la U Cluj, după eșecul cu Csikszereda. Cine îi poate lua locul

Publicat: 4 octombrie 2025, 18:07

Ioan Ovidiu Sabău, la U Cluj/ Profimedia

Ioan Ovidiu Sabău vrea să-și dea demisia de la U Cluj, după eșecul cu Csikszereda, scor 1-2, din etapa a 12-a din Liga 1. Antrenorul a dezvăluit că va discuta cu cei din conducerea pentru a-și rezilia contractul de comun acord. 

U Cluj traversează un moment extrem de dificil, echipa fiind fără victorie de patru etape în Liga 1. Csikszereda a obținut prima victorie din istoria clubului în Liga 1 împotriva formației lui Ioan Ovidiu Sabău. 

Ioan Ovidiu Sabău vrea să-și dea demisia de la U Cluj, după eșecul cu Csikszereda 

Ioan Ovidiu Sabău o antrenează pe U Cluj din august 2023, reușind să califice echipa în play-off în sezonul trecut. Antrenorul a fost foarte dezamăgit la finalul meciului cu Csikszereda, mărturisind că echipa are nevoie de un alt antrenor. 

Conform digisport.ro, dacă Ioan Ovidiu Sabău va pleca de la U Cluj, prima variantă luată în calcul de oficialii clujeni este Ionuț Badea. Antrenorul de 49 de ani este în prezent director tehnic al academiei celor de la CS Dinamo. 

„În momentul de față prea multe nu sunt de spus, ați văzut cum arătăm. E clar că acești jucători au nevoie de încredere, să fie susținuți. Eu personal voi avea o discuție cu conducerea să reziliem contractul pe cale amiabilă, să găsim o înțelegere. Am mai cerut asta înainte de începerea campionatului, în perioada de pregătire. 

Era foarte greu să accepte rezilierea pentru că veneam după un an excepțional, poate cel mai bun din istoria clubului. Acum decizia va fi mai ușoară. Există o înțelegere, un contract cu clauze. Trebuie să avem o discuție și să găsim o cale. Echipa are nevoie de altceva. 

Prea multe nu vreau să spun, la cald sunt multe de spus și nu vreau să îmi pară rău. Au nevoie de susținere, transferuri nu mai pot fi făcute, și ei trebuie ajutați și susținuți inclusiv de fanii noștri care sunt dezamăgiți, supărați și nemulțumiți și de mine 100%. 

Voi avea o discuție cu cei din conducere să vedem ce este cel mai bine pentru acest club și această echipă. Știu exact ce s-a întâmplat la începutul pregătirii, când am terminat campionatul cu realizări importante. Nu s-a putut rezilia atunci contractul, acum cred că și pentru cei din conducere va fi mai ușor având în vedere forma echipei. 

În play-off am anticipat ce se va întâmpla, am discutat cu conducerea de ce avem nevoie. Nu vreau să înțeleagă că ei sunt de vină pentru că vreau să reziliem. Nu e importantă persoana mea, trebuie găsite soluții pentru a scoate echipa din această perioadă. 

Nu vreau să spun prea multe. E greu din 5-6 metri să punem mingea în poartă, să câștigăm dueluri. Sunt probleme care trebuie rezolvate. Poate e vorba și de pregătire”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, conform digisport.ro, după Csikszereda – U Cluj 2-1. 

