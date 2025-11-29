Afacerea care îi aduce lui Mihai Rotaru 5.383.000 euro în această iarnă. Tun financiar dat cu Universitatea Craiova - Antena Sport

Fotbalul este o maşină de făcut bani, dacă sunt şi rezultate. Dovada o reprezintă Universitatea Craiova, care tinde să devină o afacere profitabilă pentru Mihai Rotaru. Numai până acum, din banii strânşi de la UEFA, clubul aşteaptă să încaseze 5.383.000 euro, în urma participării în Conference League.

Pentru a ajunge la această sumă, alb-albaștrii au reuşit rezultate bune în preliminarii, au ajuns în faza principală, apoi au strâns cât mai multe puncte. Până acum, trupa din Bănie a adunat 7 puncte, după victoriile cu Rapid Viena și Mainz și în urma egalului cu FC Noah. Pentru craioveni au mai rămas de disputat partidele cu Sparta Praga și AEK Atena. Mihai Rotaru poate să reinvestească suma primită, pentru a se asigura că Universitatea Craiova câștigă titlul, în acest sezon.

Cum s-au adunat 5.383.000 euro pentru Universitatea Craiova, potrivit 3minute.net:

3.100.000 euro – a fost un bonus accedere în faza principală

530.000 euro – suma primită de olteni pentru rezultatele din preliminarii

750.000 euro – au venit din suma împărțită pentru coeficient

133.000 de euro – au fost primiți pentru egalul cu Noah

400.000 de euro – câștigul după victoria cu Rapid Viena

400.000 de euro – suma primită pentru victoria cu Mainz

70.000 de euro – suma garantată pentru locul final în faza principală

Este de menționat faptul că UEFA oferă o recompensă și în funcție de locul ocupat la final în faza principală. Astfel, ultima clasată din Conference League, aducă locul 36, primește 70.000 de euro. În contul echipei de pe locul 35 ajung 70.000 ori 2, locul 34 primește 70.000 ori 3, și așa mai departe până la locul 1, care primește 70.000 ori 36.

Mihai Rotaru şi Universitatea Craiova, bani frumoşi de la suporteri şi fani Banii cad numai bine pentru club. Potrivit bilanţului pentru 2024, Mihai Rotaru a investit 23 de milioane de euro la Universitatea Craiova, iar clubul s-a împrumutat cu alte 13 milioane. Situaţia părea una grea financiar, deoarece Mihai Rotaru investise o sumă importantă de bani, fără performanţe mari care să aducă bani înapoi. Veşti bune sunt totuşi că la club vin şi foarte mulţi bani de la sponsori, dar şi de la fani. Universitatea Craiova a primit de la sponsori în 2024 nu mai puțin de 3,4 milioane de euro. De asemenea, clubul patronat de Mihai Rotaru a încasat 2,3 milioane de euro și din drepturile de televizare. Lucrurile au mers într-o direcție pozitivă și la capitolul ticketing în 2024. Oltenii au fost mult mai prezenți pe stadionul Universității Craiova. 1,5 milioane de euro au intrat în contul clubului doar din biletele și abonamentele vândute. Cu o astfel de reţetă financiară nu este exclus ca în acest an, clubul să treacă pe plus, dacă se realizează şi un transfer importnat, pe o sumă consistentă.