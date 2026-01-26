Alex Dobre a spus răspicat ce șanse are Rapid la câștigarea titlului: „Vom fi acolo” - Antena Sport

UTA și Rapid au luptat pentru cele trei puncte puse în joc, însă câștig de cauză la final a avut echipa antrenată de Costel Gâlcă. Olimpiu Moruțan a debutat la gruparea giuleșteană și și-a făcut imediat simțită prezența pe teren.
Finalul de meci a fost unul „încins”, jucătorii echipei gazde solicitând o lovitură de la 11 metri în prelungiri, la o fază similară cu cea petrecută la poarta proprie în prima repriză.
Alex Dobre, fericit după victoria de la Arad
Alex Dobre a fost din nou unul dintre cei mai importanți jucători ai Rapidului, el reușind să restabilească egalitatea în meciul cu UTA, după ce a transformat o lovitură de la 11 metri.
Golgheterul alb-vișiniilor a vorbit după fluierul final despre importanța victoriei, dar a transmis și care sunt șansele la titlu ale echipei antrenate de Costel Gâlcă.
„Ne așteptam la un meci greu, mă bucur că am luat cele trei puncte. Ne așteptam să avem de suferit, am vorbit în vestiar despre acest lucru. Este o victorie care contează, pe un teren greu, alunecai des. Sunt fericit că am luat cele trei puncte.
Final tensionat, dar cel mai important este ca la sfârșit să câștigi. Ne pregătim pentru următorul meci, așteptăm suporterii alături de noi. (n. r. despre venirea lui Moruțan) Contează enorm de mult, sper să aibă cât mai multe contribuții.
(n. r. despre lupta la titlu) Mai avem multe de îmbunătățit, dar dacă vom pune lucrurile în practică, cu siguranță vom fi acolo. Mă bucur pentru reușitele individuale, când performăm bine noi, atunci vin și golurile, ele sunt un bonus, contează obiectivele noastre. Nu este cel mai important lucru să marchez, ci să îmi pun calitățile în slujba echipei.
Le mulțumim suporterilor, mă bucur că le-am oferit victoria. U Cluj este un adversar greu, dar vom pregăti jocul foarte bine. Mergem deciși să luăm cele trei puncte”, a declarat Alex Dobre, potrivit digisport.ro.
