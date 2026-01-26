Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Alex Dobre a spus răspicat ce șanse are Rapid la câștigarea titlului: „Vom fi acolo” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Alex Dobre a spus răspicat ce șanse are Rapid la câștigarea titlului: „Vom fi acolo”

Alex Dobre a spus răspicat ce șanse are Rapid la câștigarea titlului: „Vom fi acolo”

Daniel Işvanca Publicat: 26 ianuarie 2026, 22:23

Comentarii
Alex Dobre a spus răspicat ce șanse are Rapid la câștigarea titlului: Vom fi acolo”

Alex Dobre / SPORT PICTURES

UTA și Rapid au luptat pentru cele trei puncte puse în joc, însă câștig de cauză la final a avut echipa antrenată de Costel Gâlcă. Olimpiu Moruțan a debutat la gruparea giuleșteană și și-a făcut imediat simțită prezența pe teren.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Finalul de meci a fost unul „încins”, jucătorii echipei gazde solicitând o lovitură de la 11 metri în prelungiri, la o fază similară cu cea petrecută la poarta proprie în prima repriză.

Alex Dobre, fericit după victoria de la Arad

Alex Dobre a fost din nou unul dintre cei mai importanți jucători ai Rapidului, el reușind să restabilească egalitatea în meciul cu UTA, după ce a transformat o lovitură de la 11 metri.

Golgheterul alb-vișiniilor a vorbit după fluierul final despre importanța victoriei, dar a transmis și care sunt șansele la titlu ale echipei antrenate de Costel Gâlcă.

„Ne așteptam la un meci greu, mă bucur că am luat cele trei puncte. Ne așteptam să avem de suferit, am vorbit în vestiar despre acest lucru. Este o victorie care contează, pe  un teren greu, alunecai des. Sunt fericit că am luat cele trei puncte.

Reclamă
Reclamă

Final tensionat, dar cel mai important este ca la sfârșit să câștigi. Ne pregătim pentru următorul meci, așteptăm suporterii alături de noi. (n. r. despre venirea lui Moruțan) Contează enorm de mult, sper să aibă cât mai multe contribuții.

(n. r. despre lupta la titlu) Mai avem multe de îmbunătățit, dar dacă vom pune lucrurile în practică, cu siguranță vom fi acolo. Mă bucur pentru reușitele individuale, când performăm bine noi, atunci vin și golurile, ele sunt un bonus, contează obiectivele noastre. Nu este cel mai important lucru să marchez, ci să îmi pun calitățile în slujba echipei.

Le mulțumim suporterilor, mă bucur că le-am oferit victoria. U Cluj este un adversar greu, dar vom pregăti jocul foarte bine. Mergem deciși să luăm cele trei puncte”, a declarat Alex Dobre, potrivit digisport.ro.

"Nu mai gândeşti, nu mai simţi corect, doar distrugi". Reacţia minorului de 13 ani, acuzat de crima din Timiş"Nu mai gândeşti, nu mai simţi corect, doar distrugi". Reacţia minorului de 13 ani, acuzat de crima din Timiş
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Îmi pare rău". Mesajul de adio al doctoriţei găsite fără suflare în apartamentul ei din Bucureşti
Observator
"Îmi pare rău". Mesajul de adio al doctoriţei găsite fără suflare în apartamentul ei din Bucureşti
MM Stoica l-a făcut praf pe Cristi Balaj după hora ironică de la FCSB – CFR Cluj 1-4: ”Am mai văzut șmecheriți din ăștia”
Fanatik.ro
MM Stoica l-a făcut praf pe Cristi Balaj după hora ironică de la FCSB – CFR Cluj 1-4: ”Am mai văzut șmecheriți din ăștia”
23:03
Adrian Mihalcea, mesaj ferm despre șansele la play-off, după UTA – Rapid 1-2: „La noi totul e calculat”
22:56
Joao Lameira pleacă de la Oțelul! Unde ajunge fotbalistul dorit de FCSB și Rapid. Cât a costat transferul
22:44
Victor Angelescu a anunțat un nou transfer la Rapid, după victoria cu UTA: „A făcut vizita medicală, va semna”
22:43
Costel Gâlcă, încântat după victoria cu UTA. Cum a descris evoluția lui Olimpiu Moruțan
22:16
Olimpiu Moruțan, prima reacție după debutul la Rapid, în meciul cu UTA: „Nu vreau să ies în evidență”
22:06
S-au încins spiritele la UTA – Rapid! Hakim Abdallah, stăpânit cu greu după fluierul final
Vezi toate știrile
1 Orașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e de sute de mii de euro 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 3 Adrian Porumboiu a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1. Echipa scoasă din calcule: “Nu o văd” 4 Transferul anunțat în direct, după FCSB – CFR Cluj 1-4: „Da, e adevărat” 5 Gigi Becali, anunț despre viitorul lui Elias Charalambous după ce FCSB a fost umilită de CFR Cluj 6 FCSB – CFR Cluj 1-4. Dezastru pentru campioană. Clujenii lui Pancu, victorie crucială în lupta pentru play-off
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia