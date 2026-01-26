Alex Dobre a spus răspicat ce șanse are Rapid la câștigarea titlului: „Vom fi acolo” - Antena Sport

UTA și Rapid au luptat pentru cele trei puncte puse în joc, însă câștig de cauză la final a avut echipa antrenată de Costel Gâlcă. Olimpiu Moruțan a debutat la gruparea giuleșteană și și-a făcut imediat simțită prezența pe teren.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Finalul de meci a fost unul „încins”, jucătorii echipei gazde solicitând o lovitură de la 11 metri în prelungiri, la o fază similară cu cea petrecută la poarta proprie în prima repriză.

Alex Dobre, fericit după victoria de la Arad

Alex Dobre a fost din nou unul dintre cei mai importanți jucători ai Rapidului, el reușind să restabilească egalitatea în meciul cu UTA, după ce a transformat o lovitură de la 11 metri.

Golgheterul alb-vișiniilor a vorbit după fluierul final despre importanța victoriei, dar a transmis și care sunt șansele la titlu ale echipei antrenate de Costel Gâlcă.

„Ne așteptam la un meci greu, mă bucur că am luat cele trei puncte. Ne așteptam să avem de suferit, am vorbit în vestiar despre acest lucru. Este o victorie care contează, pe un teren greu, alunecai des. Sunt fericit că am luat cele trei puncte.