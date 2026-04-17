Alex Dobre, avertizat de Costel Gâlcă în faţa coechipierilor! Ce s-a întâmplat la antrenamentul lui Rapid

Alex Masgras Publicat: 17 aprilie 2026, 12:46

Alex Dobre şi Costel Gâlcă / Sport Pictures

Alex Dobre şi Costel Gâlcă au fost în centrul atenţiei după remiza dintre Rapid şi FC Argeş, din etapa a patra a play-off-ului. Căpitanul giuleştenilor şi-a ignorat colegii în momentul în care a fost schimbat, după care s-a plâns în faţa presei de tactica antrenorului.

Costel Gâlcă a fost luat prin surprindere la interviuri, acolo unde a aflat nemulţumirile căpitanului de la Rapid, care consideră că nu este pus în valoare de tactica lui Gâlcă.

Alex Dobre, mustrat de Costel Gâlcă în faţa jucătorilor de la Rapid

Potrivit fanatik.ro, Alex Dobre a venit în faţa coechipierilor şi şi-a prezentat scuzele, chiar înaintea primului antrenament după meciul cu FC Argeş. El a pus totul pe seama nervilor, din cauza rezultatului şi a jocului slab.

Cu toate acestea, Costel Gâlcă a rămas ferm pe poziţii şi l-a avertizat pe Alex Dobre de faţă cu toată lumea. Antrenorul formaţiei din Giuleşti consideră inadmisibilă această ieşire şi a avertizat că este ultima oară când acceptă o astfel de abatere. Mai mult, el i-a transmis lui Dobre că banderola de căpitan nu îi oferă un statut special faţă de colegii săi.

Pentru Rapid urmează un meci extrem de important în etapa cu numărul cinci din play-off-ul Ligii 1. Echipa lui Costel Gâlcă va juca duminică seară pe terenul Universităţii Craiova. Giuleştenii au mare nevoie de victorie pentru a rămâne în cursa pentru titlu, în condiţiile în care liderul U Cluj are deja 7 puncte avans. Rapid este pe locul 3, cu 32 de puncte, dar simte presiunea celorlalte echipe din play-off, care luptă în continuare pentru un loc în cupele europene.

Clasament play-off-ul Ligii 1, după primele patru etape

  • 1. U Cluj 39p
  • 2. Universitatea Craiova 36p
  • 3. Rapid 32p
  • 4. CFR Cluj 31p
  • 5. FC Argeş 30p
  • 6. Dinamo 28p

Şi jucătorii de la Rapid i-au atras atenţia lui Alex Dobre că a greşit în momentul în care a criticat tactica lui Costel Gâlcă:

„E normal să existe frustrări și supărări, e normal să mai spui lucruri la nervi. Nu e OK, dar am vorbit între noi, ne-am spus oful. Nu suntem noi, jucătorii, în măsură să vorbim despre tactică.

Știe și Alex că nu trebuia să spună acel lucru. Și-a cerut scuze, am revenit la normal și am revenit la ce era înainte. Nu se pune problema, suntem cu domnul Gâlcă până la final. Nu înțeleg de ce am avea o problemă cu dânsul, suntem în obiectiv”, a declarat Claudiu Petrila, conform digisport.ro.

