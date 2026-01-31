Alex Dobre, fără cuvinte după Rapid - 'U' Cluj: „Suntem cu toții dezamăgiți” - Antena Sport

Rapid București a suferit sâmbătă seară a cincea înfrângere a sezonului, după ce a cedat în fața celor de la Universitatea Cluj, în runda cu numărul 24 a Ligii 1.
Gruparea antrenată de Costel Gâlcă nu a găsit drumul spre gol în duelul cu „șepcile roșii”, iar Alex Dobre a fost aproape inexistent în această dispută.
Alex Dobre, fără reacție după eșecul din Giulești
Universitatea Cluj a obținut a patra victorie la rând pe terenul Rapidului, iar gruparea antrenată de Costel Gâlcă a ratat ocazia de a urca pe prima poziție în clasament.
Golgheterul Alex Dobre nu a prins cel mai bun meci din acest sezon. Căpitanul formației alb-vișinii și-a găsit cu greu cuvintele după fluierul final și nu și-a putut ascunde dezamăgirea.
„Dezamăgitor, trebuie să ne refacem și să ne revenim pentru următorul meci. Surpriză neplăcută pentru noi, pentru suporteri. Sunt trist. Trebuie să fim 100% la următorul meci și să revenim cu victorie. Consider că am avut ocazii, dacă marcam acolo, jocul arăta altfel.
Dacă nu profiți de ocazii, se întorc împotriva ta. Trebuie să găsim puterea și marți să câștigăm. Suntem cu toții dezamăgiți. Trebuie să punem lucrurile la punct și să ne îmbunătățim jocul”, a declarat Alex Dobre, potrivit digisport.ro.
- Gigi Becali, avertizat după decizia radicală anunțată: “S-ar putea să îl marcheze. O mare greșeală”
- Imaginea deznădejdii. Dan Șucu, dărâmat după Rapid – “U” Cluj. Cum a fost surprins patronul giuleștenilor
- Costel Gâlcă, descumpănit după Rapid – “U” Cluj 0-2: “Nu mă așteptam să pierdem”
- Cristiano Bergodi, mesaj pentru conducerea Rapidului după succesul din Giulești: „Mi s-a dat o sentință”
- Marian Aioani a răbufnit după faza penalty-ului din Rapid – “U” Cluj: “Ce să văd, cum sare în piscină?”