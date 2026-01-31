Alex Dobre, fără cuvinte după Rapid - 'U' Cluj: „Suntem cu toții dezamăgiți” - Antena Sport

Rapid București a suferit sâmbătă seară a cincea înfrângere a sezonului, după ce a cedat în fața celor de la Universitatea Cluj, în runda cu numărul 24 a Ligii 1.

Gruparea antrenată de Costel Gâlcă nu a găsit drumul spre gol în duelul cu „șepcile roșii”, iar Alex Dobre a fost aproape inexistent în această dispută.

Alex Dobre, fără reacție după eșecul din Giulești

Universitatea Cluj a obținut a patra victorie la rând pe terenul Rapidului, iar gruparea antrenată de Costel Gâlcă a ratat ocazia de a urca pe prima poziție în clasament.

Golgheterul Alex Dobre nu a prins cel mai bun meci din acest sezon. Căpitanul formației alb-vișinii și-a găsit cu greu cuvintele după fluierul final și nu și-a putut ascunde dezamăgirea.

„Dezamăgitor, trebuie să ne refacem și să ne revenim pentru următorul meci. Surpriză neplăcută pentru noi, pentru suporteri. Sunt trist. Trebuie să fim 100% la următorul meci și să revenim cu victorie. Consider că am avut ocazii, dacă marcam acolo, jocul arăta altfel.