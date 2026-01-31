Costel Gâlcă, descumpănit după Rapid - "U" Cluj 0-2: "Nu mă așteptam să pierdem" - Antena Sport

Costel Gâlcă a oferit o primă reacție după ce Rapid a fost învinsă de Universitatea Cluj cu scorul de 2-0. Tehnicianul giuleștenilor a analizat meciul făcut de elevii și a recunoscut că nu se aștepta să piardă sâmbătă seara.

Rapid a ratat șansa de a urca provizoriu pe primul loc în Liga 1, după ce a fost învinsă cu 2-0 de “U” Cluj. Meciul a fost tranșat în a doua repriză, când Mendy și Nistor au marcat, cel din urmă dintr-o lovitură de la 11 metri controversată.

Ce a spus Costel Gâlcă după Rapid – “U” Cluj

După duelul din Giulești, Gâlcă a declarat că se aștepta ca partida să fie una echilibrată, deși nu prevedea eșecul. În plus, antrenorul de 53 de ani a vorbit și despre Daniel Paraschiv și Olimpiu Moruțan, nou-veniții care au fost titulari. Fotbalistul venit din Grecia a fost integralist, în timp ce vârful a fost schimbat în minutul 68 de Elvir Koljic.

“Mă așteptam să fie un meci echilibrat. Până la urmă, meciul s-a decis la o fază fixă, nu știu dacă la al doilea a fost penalty. Am avut înainte noi o ocazie de a ne desprinde. Ăsta e fotbalul, n-avem ce face. Știam că nu va fi ușor. În a doua parte am început destul de bine. Era important pentru noi să putem să marcăm, să îi desfacem mai mult. N-a fost așa.

(n.r. întrebat de prestațiile lui Moruțan și Paraschiv) Sincer să vă spun, sunt jucători care au venit de puțin timp, trebuie să le dăm un timp de adaptare. Trebuie să se integreze, știm că Paraschiv nu avea multe meciuri, la fel și Moruțan.