Marian Aioani a răbufnit după faza penalty-ului din Rapid - "U" Cluj: "Ce să văd, cum sare în piscină?" - Antena Sport

Andrei Nicolae Publicat: 31 ianuarie 2026, 22:29

Marian Aioani a răbufnit după faza penalty-ului din Rapid – U Cluj: Ce să văd, cum sare în piscină?

Marian Aioani, în timpul unui meci / Sport Pictures

Marian Aioani a oferit o primă reacție după ce Rapid a fost învinsă pe teren propriu de Universitatea Cluj cu scorul de 2-0. După cum era de așteptat, portarul din Giulești a fost întrebat despre faza penalty-ului acordat “șepcilor roșii”, când Mendy a căzut un careu după un contact superficial cu goalkeeper-ul alb-vișiniilor.

Rapid a ratat șansa de a urca provizoriu pe primul loc în Liga 1, după ce a fost învinsă cu 2-0 de “U” Cluj. Meciul a fost tranșat în a doua repriză, când Mendy și Nistor au marcat, cel din urmă dintr-o lovitură de la 11 metri controversată.

Marian Aioani, critic la adresa arbitrajului după Rapid – “U” Clu

În minutul 83, marcatorul primului gol a scăpat singur cu Aioani, a încercat să treacă de Aioani și s-a prăbușit în careu, iar Florin Andrei a arătat spre punctul cu var. Pe reluări s-a putut vedea cum Mendy a forțat contactul cu goalkeeper-ul Rapidului, fiind pregătit să cadă chiar înainte de micul contact pe care l-a avut cu adversarul său.

După meci, Aioani nu s-a ferit să critice brigada de arbitraj pentru decizia respectivă, punând accentul pe cei din camera VAR care puteau întoarce decizia centralului. Portarul de 26 de ani nu l-a iertat nici pe Mendy, pe care l-a acuzat că a sărit ca în piscină.

Nu am făcut o a a doua repriză reușită, în prima am încercat, am construit, am avut câteva ocazii. (n.r. întrebat de penalty) Nu mai are rost că am văzut. Ce să văd, cum sare în piscină? Nu înțeleg cum domnii de la VAR nu pot să vadă lucrul ăsta.

Se vede clar pe reluări. Am încercat să mă feresc, chiar nu îmi dau seama cum a putut să dea așa ceva. Nu eram în alunecare, am vrut să blochez. Am simțit contact, dar nu cred că se pune problema să se poată da penalty. Ce pot să mai spun, după ce dai un asemenea penalty“, a spus portarul Rapidului, potrivit digisport.ro.

După meci, Rapid a rămas pe locul 3, cu 45 de puncte, în timp ce Univ. Cluj a urcat pe locul 5.

