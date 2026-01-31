Cristiano Bergodi, mesaj pentru conducerea Rapidului după succesul din Giulești: „Mi s-a dat o sentință” - Antena Sport

Rapid București – Universitatea Cluj a fost un joc spectaculos, „șepcile roșii” reușind să obțină o victorie capitală în ceea ce privește lupta pentru clasarea pe un loc de play-off.
Echipa antrenată de Costel Gâlcă a avut câteva oportunități mari de a marca la scorul de 0-0, dar jucătorii săi au fost impreciși la partea de finalizare.
Cristiano Bergodi: „Rapidul o echipă redutabilă acasă”
Rapidul a ratat șansa de a urca cel puțin pentru moment pe prima poziție în clasament, după eșecul suferit pe teren propriu în fața celor de la Universitatea Cluj, echipă condusă de fostul antrenor, Cristiano Bergodi.
Mendy a avut parte de un debut senzațional în tricoul ardelenilor. Acesta a deschis scorul în disputa contra giuleștenilor și a obținut penalty-ul din care Dan Nistor a făcut 2-0.
După fluierul final, Cristiano Bergodi și-a felicitat jucătorii pentru evoluția solidă, dar a avut și un mesaj subtil pentru conducerea Rapidului, care l-a demis acum două sezoane.
„Jucătorii s-au comportat bine. Rapidul o echipă redutabilă acasă, sunt trei puncte extraordinar de bune. Se lucrează ca și la alte echipe, dar jucătorii mei sunt receptivi. Lucrăm faze fixe mereu, dar am fost acolo și am respins tot din careu. A fost un meci foarte bun.
Avem bucuria că au intrat și au marcat, dar am un lot competitiv, numeros, cred că suntem pe un drum foarte bun. Sunt bucuros, nu a fost un rezultat întâmplător. (n. r. despre Mendy) E un jucător de care aveam nevoie, se juca un sistem diferit când am venit eu. Am căutat și am luat aripa potrivită, e iute și rapid, ne-a convins.
Nu este o revanșă, am amintiri frumoase de aici. Nu cred că era nevoie să plec, după patru meciuri mi s-a dat o sentință. Am câștigat trei puncte, era foarte greu. Rămân cu acești jucători, a venit și o altă aripă. Suntem compleți, sunt mulțumit de lot și nu va pleca nimeni”, a declarat Cristiano Bergodi, potrivit digisport.ro.
- Gigi Becali, avertizat după decizia radicală anunțată: “S-ar putea să îl marcheze. O mare greșeală”
- Imaginea deznădejdii. Dan Șucu, dărâmat după Rapid – “U” Cluj. Cum a fost surprins patronul giuleștenilor
- Alex Dobre, fără cuvinte după Rapid – ‘U’ Cluj: „Suntem cu toții dezamăgiți”
- Costel Gâlcă, descumpănit după Rapid – “U” Cluj 0-2: “Nu mă așteptam să pierdem”
- Marian Aioani a răbufnit după faza penalty-ului din Rapid – “U” Cluj: “Ce să văd, cum sare în piscină?”