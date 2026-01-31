Cristiano Bergodi, mesaj pentru conducerea Rapidului după succesul din Giulești: „Mi s-a dat o sentință” - Antena Sport

Rapid București – Universitatea Cluj a fost un joc spectaculos, „șepcile roșii” reușind să obțină o victorie capitală în ceea ce privește lupta pentru clasarea pe un loc de play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Echipa antrenată de Costel Gâlcă a avut câteva oportunități mari de a marca la scorul de 0-0, dar jucătorii săi au fost impreciși la partea de finalizare.

Cristiano Bergodi: „Rapidul o echipă redutabilă acasă”

Rapidul a ratat șansa de a urca cel puțin pentru moment pe prima poziție în clasament, după eșecul suferit pe teren propriu în fața celor de la Universitatea Cluj, echipă condusă de fostul antrenor, Cristiano Bergodi.

Mendy a avut parte de un debut senzațional în tricoul ardelenilor. Acesta a deschis scorul în disputa contra giuleștenilor și a obținut penalty-ul din care Dan Nistor a făcut 2-0.

După fluierul final, Cristiano Bergodi și-a felicitat jucătorii pentru evoluția solidă, dar a avut și un mesaj subtil pentru conducerea Rapidului, care l-a demis acum două sezoane.