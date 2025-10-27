Alex Dobre pune presiune pe Mircea Lucescu: "E o dezamăgire atunci când nu joci" - Antena Sport

Alex Dobre a marcat cu Unirea Slobozia şi a făcut iar un meci bun. El a discutat despre parcursul Rapidului în campionat, dar şi despre situaţia lui la echipa naţională. Jucătorul Rapidului speră să devină om de bază în viitor la prima reprezentativă a României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Sunt fericit pentru ce am reuşit. Mă bucur că am luat cele trei puncte, că am avut un joc constant şi bun. Mă bucur că lucrurile merg aşa cum ne dorim. Eu zic că ne-am aşteptat la un joc greu, nu ne-am aşteptat la un meci uşor. Am muncit la antrenament, iar din punctul meu de vedere dacă ne facem jocul, ne ajută revenirea domnului Bocciu şi dacă suporterii ne împing, şi împreună facem o familie, atunci avem şi rezultate. Prin golurile pe care reuşesc să le marchez îmi ajut echipa, asta e tot ce contează”, a declarat Alex Dobre la finalul partidei cu Unirea Slobozia. El vede o competiţie bună şi cu Manea, care marcheză şi el din ce în ce mai mult: “I-am zis lui Manea: las-o mai uşor, că poate mă ajungi! Mă bucur pentru reușitele colegilor.”

Alex Dobre nu a prins nici măcar lotul României în duelul câștigat cu Austria, scor 1-0, iar Mircea Lucescu nu l-a informat personal că a fost trimis în tribune. El a recunoscut că situaţia de la naţională l-a nemulţumit. “O dezamăgire este atunci când nu joci. Doare când nu joci! Eu mă concentrez pe ce pot controla. Cu siguranţă poate vin şi lucruri mai frumoase şi pentru mine şi îmi va aduce o şansă la echipa naţională”, a mai spus Dobre.