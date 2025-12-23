Alexandru Chipciu, anunț despre retragere. Ce planuri are fundașul ajuns la 36 de ani - Antena Sport

Alexandru Chipciu a făcut anunțul despre retragere. Fundașul ajuns la vârsta de 36 de ani a dezvăluit că nu se gândește să agațe ghetele-n cui, în perioada următoare.
Alexandru Chipciu și-a prelungit contractul cu U Cluj pe încă un sezon. Fundașul a transmis că își dorește să vadă cum se simte în fiecare an, înainte să semneze o nouă înțelegere.
Alexandru Chipciu, anunț despre retragere
De asemenea, Alexandru Chipciu și-a făcut planul și știe ce va face după retragere. Fundașul clujenilor a dezvăluit că vrea să devină antrenor, el urmând în prezent cursurile pentru Licența B.
„Am semnat prelungirea pe încă un an. Am vrut din an în an să văd cum sunt și fizic. Așa zic că joc până la 40 de ani și la 37 mă duc la vulcanizare.
Vreau să mă fac antrenor, am terminat C-ul, acum fac B-ul. Și automat trebuie să mă las ca să fac licența A. Cred că de atunci o să mai dureze vreo 3-4 ani. Mi-am făcut calculele, cred că durează vreo 8-9 ani. Eu vreau să antrenez la seniori, nu mă văd antrenând copii”, a declarat Alexandru Chipciu, conform digisport.ro.
Alexandru Chipciu este căpitanul celor de la U Cluj, formație care se luptă pentru un loc în play-off, în acest sezon. Fundașul a bifat 23 de meciuri în acest sezon pentru U Cluj, în toate competițiile.
