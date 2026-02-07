Alexandru Chipciu, reacție dură după CFR Cluj – U Cluj 3-2: „Au sărit doar în piscină”. Ce a spus despre scandal - Antena Sport

Închide meniul
Alexandru Chipciu, reacție dură după CFR Cluj – U Cluj 3-2: „Au sărit doar în piscină". Ce a spus despre scandal

Liga 1

Alexandru Chipciu, reacție dură după CFR Cluj – U Cluj 3-2: „Au sărit doar în piscină”. Ce a spus despre scandal

Viviana Moraru Publicat: 7 februarie 2026, 22:25

Alexandru Chipciu, reacție dură după CFR Cluj – U Cluj 3-2: Au sărit doar în piscină”. Ce a spus despre scandal

Alex Chipciu, în timpul unui meci al lui U Cluj / Profimediaimages

Alexandru Chipciu a oferit prima reacție, după ce CFR Cluj a învins-o cu 3-2 pe U Cluj, în etapa a 26-a din Liga 1. Fundașul și-a felicitat coechipierii pentru jocul prestat în derby-ul din Ardeal. 

Chipciu a subliniat că U Cluj se va califica în play-off, dacă își va menține nivelul de joc până la finalul returului. Echipa a rămas pe locul cinci, cu 42 de puncte, după eșecul cu CFR Cluj. 

Alexandru Chipciu, prima reacție după CFR Cluj – U Cluj 3-2 

Alexandru Chipciu l-a taxat pe Andrei Cordea, pentru reacțiile avute pe parcursul meciului. Mijlocașul de la CFR Cluj a fost într-un conflict uriaș cu Cristiano Bergodi, ambii fiind eliminați după fluierul final. 

„Îmi place cum am pierdut, sincer, mă refer la tot meciul. Am făcut două greșeli foarte mari, au profitat de ele. Îmi plac războaiele astea. În prima repriză, eram foarte nervos, dar acum, nu pot să fiu decât mândru de cum am arătat. Dacă vom arăta așa, vom fi în play-off. Îmi doresc în fotbal să fiu de partea asta.

M-a lovit Cordea în timpul meciului, m-a deranjat că se lovea de mine și țipa. Nu mă interesează de la ce a plecat, dar dacă ești bărbat, nu vreau să fiu sexist, să spun că femeile nu sunt puternice, dar dacă ești tare, fii tare și în dueluri, ei au sărit doar în piscină. Asta e, felicitări lor. E stadionul vișiniu, dar e alb-negru în suflet. Clujul respiră doar pentru Universitatea Cluj. Îmi doresc să ne calificăm în play-off, spun că sunt mândru de colegii mei, de suporteri, de cum ne-au primit. Dar felicitări și lor pentru victorie”, a declarat Alexandru Chipciu, conform digisport.ro, după CFR Cluj – U Cluj 3-2.  

1 Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci” 2 Mircea Lucescu a rostit numele pe care l-ar lăsa în locul său pe banca României: “Imediat mă retrag pentru el” 3 “Nu pot să reproduc” Dan Nistor l-a făcut praf pe Andrei Cordea, după bătaia din CFR Cluj – U Cluj 3-2: “Să creadă că e ca el” 4 Mititelu vrea să-i dea încă o lovitură lui Rotaru după ce a câștigat palmaresul Craiovei: “40, 50 de mil. de €” 5 Câţi bani şi câte puncte a primit Sorana Cîrstea după victoria de la Transylvania Open? Salt important în clasamentul WTA 6 Pierdere uriașă pentru Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Am făcut eforturi inimaginabile”
