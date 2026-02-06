Alexandru Pașcanu, replica serii după remiza cu Petrolul: „Bine că am toți dinții în gură” - Antena Sport

Rapid București a făcut un pas greșit în Liga 1 și a ratat șansa de a reveni pe prima poziție în clasament. Gruparea antrenată de Costel Gâlcă a remizat pe teren propriu cu Petrolul Ploiești, scor 1-1.
Alexandru Pașcanu a evitat o înfrângere grea pentru gruparea giuleșteană și a vorbit despre meciul decisiv din Cupa României, contra celor de la CFR Cluj.
Alexandru Pașcanu, cu gândul la meciul cu CFR Cluj: „Cel mai important din acest sezon”
Rapidul s-a mulțumit cu un punct din partida cu Petrolul, dar a ajuns la două partide consecutive fără victorie pe teren propriu. Costel Gâlcă a odihnit mai mulți titulari, probabil cu gândul la jocul cu CFR Cluj.
Alexandru Pașcanu a restabilit egalitatea pentru echipa giuleșteană și a vorbit după fluierul final despre confruntarea decisivă din grupele Cupei României.
„Un punct muncit, voiam 3 că jucam acasă, dar nu a fost să fie. Trebuie să ne refacem repede, avem cel mai important meci din acest sezon marți. Simțeam că a fost un pic de vină la golul lor, e foarte greu la orice deviere pe prima bară. Nu am văzut dacă a fost fault, dar nu cred. Bine că am toți dinții în gură.
Anul trecut eram îngrijorați, când eram pe 9-10, anul acesta trebuie să ne bucurăm de fotbal, avem rezultate bune și suntem acolo, chiar dacă am făcut egal azi. Ăsta este fotbalul. Ai adversari, joacă și ei, nu este un campionat ușor. Se dovedește la toate meciurile. Concentrarea e la fel, dar suntem conștienți că la CFR este bună doar victoria.
Va fi un meci greu la CFR, au 6 victorii la rând, dar credem în șansele noastre și o să fie care pe care la meciul acesta”, a declarat Alexandru Pașcanu, potrivit digisport.ro.
