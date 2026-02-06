Alexandru Pașcanu, replica serii după remiza cu Petrolul: „Bine că am toți dinții în gură” - Antena Sport

Rapid București a făcut un pas greșit în Liga 1 și a ratat șansa de a reveni pe prima poziție în clasament. Gruparea antrenată de Costel Gâlcă a remizat pe teren propriu cu Petrolul Ploiești, scor 1-1.

Alexandru Pașcanu a evitat o înfrângere grea pentru gruparea giuleșteană și a vorbit despre meciul decisiv din Cupa României, contra celor de la CFR Cluj.

Alexandru Pașcanu, cu gândul la meciul cu CFR Cluj: „Cel mai important din acest sezon”

Rapidul s-a mulțumit cu un punct din partida cu Petrolul, dar a ajuns la două partide consecutive fără victorie pe teren propriu. Costel Gâlcă a odihnit mai mulți titulari, probabil cu gândul la jocul cu CFR Cluj.

Alexandru Pașcanu a restabilit egalitatea pentru echipa giuleșteană și a vorbit după fluierul final despre confruntarea decisivă din grupele Cupei României.

„Un punct muncit, voiam 3 că jucam acasă, dar nu a fost să fie. Trebuie să ne refacem repede, avem cel mai important meci din acest sezon marți. Simțeam că a fost un pic de vină la golul lor, e foarte greu la orice deviere pe prima bară. Nu am văzut dacă a fost fault, dar nu cred. Bine că am toți dinții în gură.