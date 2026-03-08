Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Am confirmarea directă de la Mirel". Se face mutarea-bombă anunțată de Gigi Becali: "La început nu credeam" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Am confirmarea directă de la Mirel”. Se face mutarea-bombă anunțată de Gigi Becali: “La început nu credeam”

“Am confirmarea directă de la Mirel”. Se face mutarea-bombă anunțată de Gigi Becali: “La început nu credeam”

Andrei Nicolae Publicat: 8 martie 2026, 21:57

Comentarii
Am confirmarea directă de la Mirel. Se face mutarea-bombă anunțată de Gigi Becali: La început nu credeam

Mirel Rădoi, în timpul unui meci / Profimedia

Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, cea mai importantă facțiune de suporteri ai FCSB-ului, a susținut că a vorbit la telefon cu Mirel Rădoi, iar fostul antrenor de la Universitatea Craiova i-a confirmat că va veni la FCSB. Vestea legată de venirea fostului închizător e confirmată astfel dintr-o altă sursă, după anunțul făcut și de Gigi Becali.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, a venit cu o informație extrem de surprinzătoare în seara zilei de duminică, atunci când a spus că s-a înțeles cu Mirel Rădoi pentru preluarea postului de antrenor al echipei strict pe perioada play-out-ului.

Mirel Rădoi i-ar fi confirmat lui Mustață venirea la FCSB

La scurt timp după anunțul făcut de Becali, Gheorghe Mustață a dezvăluit că a vorbit și el cu antrenorul care a mai pregătit-o pe FCSB timp de cinci luni în 2015 și că acesta și-a impus propriile condiții pentru a semna cu echipa roș-albastră.

După cum era de așteptat, Rădoi vrea să aibă libertate deplină în vestiarul campioanei ultimelor două ediții, ceva ce nu s-a întâmplat în primul său mandat, atunci când a plecat din cauza neînțelegerilor cu Gigi Becali.

La început nu credeam, nu pot să vorbesc până nu am informațiile mele, dar acum am confirmarea direct de la Mirel. Am anunțat suporterii și grupul de membri că până nu vorbesc cu Mirel, să am 100% garanția că e adevărat, (n.r. nu pot spune nimic).

Reclamă
Reclamă

Dar acum am primit confirmarea de la Mirel. Știu 100%. Începând de mâine, el este antrenorul echipei. Sper ca mâine să se înțeleagă și să vină și Adrian Ilie. Mirel este stelistul nostru, a acceptat să semneze în anumite condiții. Lucrurile vor sta altfel față de perioada trecută.

Mirel nu avea să accepte niciodată să fie scouter sau nu știu ce. Singurul lucru pe care-l acceptă este să fie antrenor, dar în anumite condiții. În momentul în care i s-a dat liber la tot, a acceptat. Mirel n-ar mai fi acceptat în veci să vină la noi fără să-și fi pus condițiile lui. Lucrurile vor sta cum spune Mirel, altfel știți că nu acceptă și pleacă“, a spus liderul Peluzei Nord pentru canalul de YouTube “Templul Sportului”.

Mirel Rădoi a luat deja și o primă decizie din postura de antrenor al FCSB-ului, alături de care va sta strict pe perioada play-out-ului fără să încaseze vreun bun. Misiunea sa va fi una clară, calificarea în preliminariile Conference League.

Activiştii acuză muşamalizarea cazului de la Uzunu. Câinii nu au fost mutaţi, "probele" ar fi fost incinerateActiviştii acuză muşamalizarea cazului de la Uzunu. Câinii nu au fost mutaţi, "probele" ar fi fost incinerate
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine ar trebui să vină pe banca FCSB-ului în locul lui Elias Charalambous?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Româncă de 21 de ani, dispărută fără urmă în Italia. Telefonul ei a fost găsit pe marginea drumului
Observator
Româncă de 21 de ani, dispărută fără urmă în Italia. Telefonul ei a fost găsit pe marginea drumului
Ce a ajuns să facă fosta soție a lui Ion Țiriac. Mariajul cu Erika Braedt a durat doar 2 ani
Fanatik.ro
Ce a ajuns să facă fosta soție a lui Ion Țiriac. Mariajul cu Erika Braedt a durat doar 2 ani
21:50
LIVE TEXTRapid – Universitatea Craiova 1-1. Căpitanii Bancu şi Dobre au marcat. Meciul a fost întrerupt
21:45
LIVE TEXTAC Milan – Inter 0-0. Cristi Chivu poate face un pas uriaș către titlu în Derby della Madonnina
21:37
Jaqueline Cristian, învinsă de Aryna Sabalenka, la Indian Wells! “Am toată admiraţia pentru ea”
21:37
LIVE VIDEOBenfica – FC Porto 1-2, în clasicul Portugaliei. Derby spectaculos pe Estadio da Luz
21:18
VideoJurnal Antena Sport | Mamă, ce fotbaliști!
21:17
EXCLUSIVCe surpriză! Pe cine aduce Mirel Rădoi la FCSB. Anunţul lui Gigi Becali
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis 2 Gigi Becali a anunţat noul antrenor de la FCSB! Surpriză uriaşă 3 Gigi Becali i-a decis viitorul lui Mihai Stoica după ce Charalambous şi Pintilii au demisionat! 4 “Din ei doi aş alege” Gigi Becali, sfătuit pe cine să pună antrenor la FCSB! 5 VIDEOGeorge Russell, câştigător în Marele Premiu al Australiei! “Dublă” pentru Mercedes în prima cursă a sezonului 6 Suporterii FCSB i-au ironizat pe jucătorii lui Elias Charalambous! Ce au scandat la finalul primei reprize cu U Cluj
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”