"Am confirmarea directă de la Mirel". Se face mutarea-bombă anunțată de Gigi Becali: "La început nu credeam" - Antena Sport

Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, cea mai importantă facțiune de suporteri ai FCSB-ului, a susținut că a vorbit la telefon cu Mirel Rădoi, iar fostul antrenor de la Universitatea Craiova i-a confirmat că va veni la FCSB. Vestea legată de venirea fostului închizător e confirmată astfel dintr-o altă sursă, după anunțul făcut și de Gigi Becali.
Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, a venit cu o informație extrem de surprinzătoare în seara zilei de duminică, atunci când a spus că s-a înțeles cu Mirel Rădoi pentru preluarea postului de antrenor al echipei strict pe perioada play-out-ului.
Mirel Rădoi i-ar fi confirmat lui Mustață venirea la FCSB
La scurt timp după anunțul făcut de Becali, Gheorghe Mustață a dezvăluit că a vorbit și el cu antrenorul care a mai pregătit-o pe FCSB timp de cinci luni în 2015 și că acesta și-a impus propriile condiții pentru a semna cu echipa roș-albastră.
După cum era de așteptat, Rădoi vrea să aibă libertate deplină în vestiarul campioanei ultimelor două ediții, ceva ce nu s-a întâmplat în primul său mandat, atunci când a plecat din cauza neînțelegerilor cu Gigi Becali.
“La început nu credeam, nu pot să vorbesc până nu am informațiile mele, dar acum am confirmarea direct de la Mirel. Am anunțat suporterii și grupul de membri că până nu vorbesc cu Mirel, să am 100% garanția că e adevărat, (n.r. nu pot spune nimic).
Dar acum am primit confirmarea de la Mirel. Știu 100%. Începând de mâine, el este antrenorul echipei. Sper ca mâine să se înțeleagă și să vină și Adrian Ilie. Mirel este stelistul nostru, a acceptat să semneze în anumite condiții. Lucrurile vor sta altfel față de perioada trecută.
Mirel nu avea să accepte niciodată să fie scouter sau nu știu ce. Singurul lucru pe care-l acceptă este să fie antrenor, dar în anumite condiții. În momentul în care i s-a dat liber la tot, a acceptat. Mirel n-ar mai fi acceptat în veci să vină la noi fără să-și fi pus condițiile lui. Lucrurile vor sta cum spune Mirel, altfel știți că nu acceptă și pleacă“, a spus liderul Peluzei Nord pentru canalul de YouTube “Templul Sportului”.
Mirel Rădoi a luat deja și o primă decizie din postura de antrenor al FCSB-ului, alături de care va sta strict pe perioada play-out-ului fără să încaseze vreun bun. Misiunea sa va fi una clară, calificarea în preliminariile Conference League.
