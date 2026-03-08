"Am confirmarea directă de la Mirel". Se face mutarea-bombă anunțată de Gigi Becali: "La început nu credeam" - Antena Sport

Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, cea mai importantă facțiune de suporteri ai FCSB-ului, a susținut că a vorbit la telefon cu Mirel Rădoi, iar fostul antrenor de la Universitatea Craiova i-a confirmat că va veni la FCSB. Vestea legată de venirea fostului închizător e confirmată astfel dintr-o altă sursă, după anunțul făcut și de Gigi Becali.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, a venit cu o informație extrem de surprinzătoare în seara zilei de duminică, atunci când a spus că s-a înțeles cu Mirel Rădoi pentru preluarea postului de antrenor al echipei strict pe perioada play-out-ului.

Mirel Rădoi i-ar fi confirmat lui Mustață venirea la FCSB

La scurt timp după anunțul făcut de Becali, Gheorghe Mustață a dezvăluit că a vorbit și el cu antrenorul care a mai pregătit-o pe FCSB timp de cinci luni în 2015 și că acesta și-a impus propriile condiții pentru a semna cu echipa roș-albastră.

După cum era de așteptat, Rădoi vrea să aibă libertate deplină în vestiarul campioanei ultimelor două ediții, ceva ce nu s-a întâmplat în primul său mandat, atunci când a plecat din cauza neînțelegerilor cu Gigi Becali.

“La început nu credeam, nu pot să vorbesc până nu am informațiile mele, dar acum am confirmarea direct de la Mirel. Am anunțat suporterii și grupul de membri că până nu vorbesc cu Mirel, să am 100% garanția că e adevărat, (n.r. nu pot spune nimic).