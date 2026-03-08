Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Reacţia Jandarmeriei Capitalei după greşeala incredibilă de pe Giuleşti: "A fost acţionat accidental un pulverizator" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Reacţia Jandarmeriei Capitalei după greşeala incredibilă de pe Giuleşti: “A fost acţionat accidental un pulverizator”

Reacţia Jandarmeriei Capitalei după greşeala incredibilă de pe Giuleşti: “A fost acţionat accidental un pulverizator”

Dan Roșu Publicat: 8 martie 2026, 23:14

Comentarii
Reacţia Jandarmeriei Capitalei după greşeala incredibilă de pe Giuleşti: A fost acţionat accidental un pulverizator

Jucătorii Rapidului, în timpul meciului cu Craiova - Sport Pictures

Meciul Rapid – Universitatea Craiova, din Superligă, a fost întrerupt duminică seară aproximativ trei minute în repriza a doua, după ce în stadionul Giuleşti s-au simţit efectele pulverizării de gaze lacrimogene.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Incidentul a avut loc din minutul 63. După partidă, Jandarmeria Bucureşti a anunţat că a fost vorba de un accident. Unul în urma căruia şi Mircea Lucescu a fost nevoit să părăsească de urgenţă stadionul.

Reacţia Jandarmeriei Capitalei după greşeala incredibilă de pe Giuleşti

“În repriza secundă, în zona Tribunei a II-a, în cadrul dispozitivului de jandarmi a fost acţionat accidental, pentru scurt timp, un pulverizator de capacitate mărită, cu substanţă iritant-lacrimogenă.

În acest context, arbitrul a oprit meciul timp de 3 minute, din cauza efectelor substanţei”.

Efectul a fost de scurtă durată şi nicio persoană nu a solicitat asistenţă medicală, precizează Jandarmeria. “Ne prezentăm scuze tuturor pentru acest incident izolat!”

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine ar trebui să vină pe banca FCSB-ului în locul lui Elias Charalambous?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Româncă de 21 de ani, dispărută fără urmă în Italia. Telefonul ei a fost găsit pe marginea drumului
Observator
Româncă de 21 de ani, dispărută fără urmă în Italia. Telefonul ei a fost găsit pe marginea drumului
Câți copii are Zlatan Ibrahimovic. Marele campion e cu 11 ani mai mic decât soția sa
Fanatik.ro
Câți copii are Zlatan Ibrahimovic. Marele campion e cu 11 ani mai mic decât soția sa
23:06
Suporterii Universității Craiova nu l-au iertat! Inamicul oltenilor după fluierul final al derby-ului cu Rapid
23:00
Sorana Cîrstea, eliminată de la Indian Wells, după ce câştigase primul set
22:50
LIVE SCOREAC Milan – Inter 1-0. “Rossonerii” sunt acum la 7 puncte de echipa lui Chivu
22:49
Gigi Becali anunţă o maşinărie uriaşă la FCSB, cu Mirel Rădoi şi Adi Ilie. “Meme a pregătit biroul”
22:40
Tudor Băluţă a aflat la interviu de venirea lui Mirel Rădoi la FCSB. Ce a putut spune
22:36
“Simt că putem să fim campioni”. Alex Dobre, declarație de luptă după Rapid – Universitatea Craiova 1-1
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis 2 Gigi Becali a anunţat noul antrenor de la FCSB! Surpriză uriaşă 3 EXCLUSIVCe surpriză! Pe cine aduce Mirel Rădoi la FCSB. Anunţul lui Gigi Becali 4 Gigi Becali i-a decis viitorul lui Mihai Stoica după ce Charalambous şi Pintilii au demisionat! 5 “Din ei doi aş alege” Gigi Becali, sfătuit pe cine să pună antrenor la FCSB! 6 VIDEOGeorge Russell, câştigător în Marele Premiu al Australiei! “Dublă” pentru Mercedes în prima cursă a sezonului
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis