Reacţia Jandarmeriei Capitalei după greşeala incredibilă de pe Giuleşti: "A fost acţionat accidental un pulverizator" - Antena Sport

Meciul Rapid – Universitatea Craiova, din Superligă, a fost întrerupt duminică seară aproximativ trei minute în repriza a doua, după ce în stadionul Giuleşti s-au simţit efectele pulverizării de gaze lacrimogene.

Incidentul a avut loc din minutul 63. După partidă, Jandarmeria Bucureşti a anunţat că a fost vorba de un accident. Unul în urma căruia şi Mircea Lucescu a fost nevoit să părăsească de urgenţă stadionul.

Reacţia Jandarmeriei Capitalei după greşeala incredibilă de pe Giuleşti

“În repriza secundă, în zona Tribunei a II-a, în cadrul dispozitivului de jandarmi a fost acţionat accidental, pentru scurt timp, un pulverizator de capacitate mărită, cu substanţă iritant-lacrimogenă.

În acest context, arbitrul a oprit meciul timp de 3 minute, din cauza efectelor substanţei”.

Efectul a fost de scurtă durată şi nicio persoană nu a solicitat asistenţă medicală, precizează Jandarmeria. “Ne prezentăm scuze tuturor pentru acest incident izolat!”