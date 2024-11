"Am exersat" Eroul Botoşaniului din meciul cu FCSB a rupt tăcerea după ce a înscris primul gol din Liga 1 cu campioana României! - Antena Sport

Marcatorul golului victoriei lui FC Botoşani cu FCSB, Zoran Mitrov, a vorbit despre reuşita din lovitură liberă cu campioana României. A fost chiar primul gol al lui Mitrov în Liga 1.

După meci, el a recunoscut că se antrenează la execuţiile din loviturile libere. I-a ieşit exact atunci când a contat mai mult, în meciul cu FCSB.

Zoran Mitrov le-a adus victoria moldovenilor în meciul cu FCSB!

„Mă bucur foarte mult că, în sfârşit, a venit primul gol în Liga 1. Am mai avut, dar s-au anulat.

(n.r: dacă exersează loviturile libere la antrenamente) Am exersat. Am avut acum, la antrenament, două lovituri libere şi n-am fost mulţumit deloc, chiar am ieşit din antrenament.

M-am concentrat şi mă bucur că a ieşit (n.r: golul victoriei).