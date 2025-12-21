"Am făcut ceva ce nu fac de obicei". Reacția lui Dorinel Munteanu după Hermannstadt - Petrolul 1-1 - Antena Sport

Dorinel Munteanu a acordat câteva declarații după egalul obținut alături de Hermannstadt în fața Petrolului, iar noul antrenor al sibienilor a dezvăluit ce a făcut în vestiar după meci. Tehnicianul de 57 de ani a vorbit printre altele și despre transferurile pe care le așteaptă la echipă pentru a se salva de la retrogradare.

Dorinel Munteanu a scos primul punct alături de noua sa echipă, Hermannstadt. După ce în runda trecută, sibienii au pierdut cu 2-0 cu Universitatea Craiova, acum au remizat în ultima partidă a anului cu Petrolul, într-un meci în care ploieștenii au condus cu 1-0 până în minutul 90, când a venit golul egalizator al lui Ionuț Stoica.

Ce a spus Dorinel Munteanu după Hermannstadt – Petrolul

Antrenorul care a cucerit titlul cu Oțelul în 2011 a mărturisit că atât după eșecul cu oltenii, cât și după remiza de duminică după-amiaza, a mers în vestiar și și-a felicitat jucătorii, un aspect pe care chiar el l-a catalogat ieșit din comun. Ulterior, Munteanu a anunțat schimbări la echipa sa în materie de transferuri, Hermannstadt fiind în continuare pe penultimul loc din Liga 1, la trei puncte de zona de baraj.

“Am făcut un lucru pe care nu-l fac de obicei, de a-mi felicita jucătorii atât după jocul cu Universitatea Craiova, repriza a doua, cât și după jocul de astăzi. Acest punct este mai mult decât meritat.

(n.r. despre transferuri la Hermannstadt) Am un drum lung până acasă, mă gândesc. Se vor face ceva shimbări, perioada e scurtă, trebuie să ne gândim ce aducem.