Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Am făcut ceva ce nu fac de obicei". Reacția lui Dorinel Munteanu după Hermannstadt - Petrolul 1-1 - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Am făcut ceva ce nu fac de obicei”. Reacția lui Dorinel Munteanu după Hermannstadt – Petrolul 1-1

“Am făcut ceva ce nu fac de obicei”. Reacția lui Dorinel Munteanu după Hermannstadt – Petrolul 1-1

Andrei Nicolae Publicat: 21 decembrie 2025, 17:17

Comentarii
Am făcut ceva ce nu fac de obicei. Reacția lui Dorinel Munteanu după Hermannstadt – Petrolul 1-1

Dorinel Munteanu, în timpul unui meci / Sport Pictures

Dorinel Munteanu a acordat câteva declarații după egalul obținut alături de Hermannstadt în fața Petrolului, iar noul antrenor al sibienilor a dezvăluit ce a făcut în vestiar după meci. Tehnicianul de 57 de ani a vorbit printre altele și despre transferurile pe care le așteaptă la echipă pentru a se salva de la retrogradare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dorinel Munteanu a scos primul punct alături de noua sa echipă, Hermannstadt. După ce în runda trecută, sibienii au pierdut cu 2-0 cu Universitatea Craiova, acum au remizat în ultima partidă a anului cu Petrolul, într-un meci în care ploieștenii au condus cu 1-0 până în minutul 90, când a venit golul egalizator al lui Ionuț Stoica.

Ce a spus Dorinel Munteanu după Hermannstadt – Petrolul

Antrenorul care a cucerit titlul cu Oțelul în 2011 a mărturisit că atât după eșecul cu oltenii, cât și după remiza de duminică după-amiaza, a mers în vestiar și și-a felicitat jucătorii, un aspect pe care chiar el l-a catalogat ieșit din comun. Ulterior, Munteanu a anunțat schimbări la echipa sa în materie de transferuri, Hermannstadt fiind în continuare pe penultimul loc din Liga 1, la trei puncte de zona de baraj.

Am făcut un lucru pe care nu-l fac de obicei, de a-mi felicita jucătorii atât după jocul cu Universitatea Craiova, repriza a doua, cât și după jocul de astăzi. Acest punct este mai mult decât meritat.

(n.r. despre transferuri la Hermannstadt) Am un drum lung până acasă, mă gândesc. Se vor face ceva shimbări, perioada e scurtă, trebuie să ne gândim ce aducem.

Reclamă
Reclamă

Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru 2025, pentru că a fost un an greu pentru mine. Am avut probleme. Am această provocare la Hermannstadt. În 2026 vreau să-mi ating obiectivul personal. Să ne vedem sănătoși“, a spus Dorinel Munteanu după meci, potrivit digisport.ro.

Pentru Hermannstadt și fostul component al Generației de Aur urmează cantonamentul de iarnă, după care va reveni în acțiunea din campionat printr-un meci cu Farul, în deplasare.

Capitala ar putea introduce o taxă de 2€ pentru turiști. Reacţia revoltată a unor vizitatori din ItaliaCapitala ar putea introduce o taxă de 2€ pentru turiști. Reacţia revoltată a unor vizitatori din Italia
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Jandarmi atacaţi de vânzători, în timp ce făceau o razie într-o piaţă din Timişoara
Observator
Jandarmi atacaţi de vânzători, în timp ce făceau o razie într-o piaţă din Timişoara
Antrenoarea de tenis care predă lecții în pantofi cu toc a generat mari controverse. Imaginile cu ea au devenit virale pe internet
Fanatik.ro
Antrenoarea de tenis care predă lecții în pantofi cu toc a generat mari controverse. Imaginile cu ea au devenit virale pe internet
17:17
Neagoe a făcut iureş după ce echipa lui a fost egalată în minutul 90! I-a “distrus” pe arbitri şi pe jucători!
16:58
“M-a sunat domnul Stoica” Dorit de FCSB şi Rapid, Kevin Ciubotaru a spus unde vrea să se transfere!
16:53
A văzut ce a făcut Dennis Man și a înjurat. Românul, protagonistul unui moment tensionat în Utrecht – PSV
16:29
LIVE TEXTU Cluj – Farul 1-0. Lukic a deschis scorul după o gafă monumentală a constănţenilor!
16:26
Nota primită de Ianis Hagi după ce a jucat 25 de minute cu ultima clasată din Turcia. Cifrele românului
16:19
Gigi Becali, transfer-surpriză la FCSB! Jucătorul pe care îl vrea patronul campioanei
Vezi toate știrile
1 FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul 2 Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?” 3 Transfer de la Universitatea Craiova la AEK Atena? Cu ce jucător a discutat patronul grecilor 4 Răspunsul lui Denis Drăguş la oferta FCSB. Anunţ surpriză din Turcia 5 Jucătorul lui Dinamo, „distrus” după eșecul cu UTA: „Chiar nu știu ce joacă, sincer vă spun” 6 EXCLUSIVIoan Andone a dat verdictul în privinţa derby-ului FCSB – Rapid: “Eu aşa cred că se va termina”
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului