"Am fost stresat" Neluţu Sabău, prima reacţie după ce U Cluj a redevenit liderul Ligii 1! Mesaj tranşant despre transferul lui Thiam la FCSB - Antena Sport

Neluţu Sabău a recunoscut, după meciul câştigat la scor de U Cluj cu Petrolul, cu 4-1, că a fost stresat în legătură cu duelul cu „Lupii galbeni”.

U Cluj a reuşit să lege două victorii, după ce a învins-o şi pe rivala CFR Cluj etapa trecută. „Şepcile roşii” sunt din nou pe primul loc în Liga 1. U Cluj a depăşit-o cu un punct pe Dinamo. Alb-roşiii au fost lideri în campionat pentru o zi, după ce au învins Poli Iaşi cu 2-0.

Neluţu Sabău nu ar vrea să îl piardă pe Thiam: „Suntem pe primul loc, trebuie să ne întărim”

”Nu am fost deloc relaxat, am fost stresat. Nu știam dacă am pregătit foarte bine echipa, dar nu pot decât să fiu mândru ce antrenez. Vreau să-i felicit pe ei, dar și pe fani. Veneam după niște rezultate nu foarte bune.

Foarte multă lume a început să se îndoiască. Surprinzător, pentru că noi am fost doar în criză de rezultate, nu doar de joc. Vreau să spun iar că sunt mândru de jucătorii mei.

E un atacant de careu, îl ajută foarte bine echipa, este un oportunist. Mă bucur foarte mult pentru Thiam, avea nevoie să înscrie. Își pierduse încrederea și avea nevoie să înscrie. Este un jucător care are calitate și îl va ajuta acest gol.