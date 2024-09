"Am pierdut două puncte!" Dorinel Munteanu, discurs ferm după Rapid - Oţelul 0-0! Mesaj dur pentru contestatari - Antena Sport

Dorinel Munteanu a avut un discurs ferm, după ce Oţelul a remizat pe terenul celor de la Rapid, scor 0-0. Antrenorul s-a declarat nemulţumit de rezultatul înregistrat, mărturisind că echipa sa ar fi trebuit să plece cu cele trei puncte din Giuleşti.

Fostul internaţional a oferit detalii şi despre Cristian Chira. „Munti” a dezvăluit că accidentarea mijlocaşului este una gravă, lucru pe care îl regretă mult.

Dorinel Munteanu, discurs ferm după Rapid – Oţelul 0-0

Totodată, după scandalul din meciul precedent, atunci când şi-a prins un jucător de guler şi l-a certat pe teren, Dorinel Munteanu le-a dat replica contestatarilor. Acesta a transmis că oricine îşi mai iese „din pepeni” uneori.

„Sunt 2 puncte pierdute, am avut în faţă un adversar care nu şi-a intrat într-o formă maximă. Mi-am felicitat echipa, au făcut un meci bun. În prima repriză, am dat adversarului voie să dea două şuturi pe poartă, a doua repriză am dominat-o, trebuia să marcăm, poate o vom face sâmbăta viitoare cu Craiova.

Totul se datorează băieţilor, a muncii noastre, în ciuda răutăţilor care se aruncă în curtea noastră. Acest rezultat nu mă bucură atât de tare, s-a accidentat grav şi Chira, nu ştiu cum a fost, dar e destul de grav. Îmi pare rău pentru el, dar e tânăr şi-şi va reveni. I-am spus că e băiatul meu şi-l susţin până la capăt, am avut încredere în el să joc cu el, sunt supărat că s-a accidentat.