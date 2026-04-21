„Am primit ofertă din Emirate”. Mihai Stoica, declarație șoc după plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB

Mihai Stoica a dezvăluit că a primit o ofertă din Emiratele Arabe Unite, pentru a pleca de la FCSB. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a fost dorit în fotbalul din Golf în decembrie 2025.
MM a refuzat oferta primită și a ales să rămână lângă Gigi Becali, la FCSB. El a subliniat că nu a avut „curajul” necesar pentru a face un astfel de pas.
Mihai Stoica a primit ofertă pentru a pleca de la FCSB
Mihai Stoica a oferit declarații și despre plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep. Oficialul campioanei a transmis că antrenorul a ales să dea curs propunerii turcilor, gândindu-se la cariera sa.
„Ideea e în felul următor: nu are nicio legătură comentariul pe care l-a făcut Gigi la adresa lui Chiricheş cu plecarea lui Rădoi! Mirel Rădoi a primit o ofertă de la Gaziantep şi a considerat că e un pas foarte mare pentru el în carieră dar să meargă acum, acum, nu în vară!
(Ţi se pare normal?) Ăăă..nu pot să-i încalţ pantofii ca să ştiu. Eu pot să vorbesc în numele meu, nu în numele altuia. Eu am avut ofertă să plec în Emirate în decembrie dar poate nu-s aşa curajos. Eu sunt mai fricos, probabil. Ştiam de oferta asta de miercurea trecută”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
Mirel Rădoi și-a încheiat al doilea mandat la FCSB după doar cinci meciuri, el preluând echipa la startul play-out-ului. În locul său este dorit Elias Charalambous, antrenor care a demisionat după ratarea play-off-ului.
- Rivalul din Liga 1 al FCSB-ului a început să râdă când a aflat de plecarea lui Mirel Rădoi: „Nu rezistă nimeni cu Gigi Becali”
- „Să aducă pe cineva în locul meu”. Antrenorii excluși de Mihai Stoica din cursa pentru înlocuirea lui Mirel Rădoi la FCSB
- Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
- „Ce e circul ăsta?” Florin Prunea l-a criticat pe Flavius Stoican: „Nu ești la Morlaca, bă, băiatule”
- Reacţia turcilor după ce Mirel Rădoi s-a despărţit oficial de FCSB şi se pregăteşte să semneze cu Gaziantep!