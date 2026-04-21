„Am primit ofertă din Emirate”. Mihai Stoica, declarație șoc după plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB

Viviana Moraru Publicat: 21 aprilie 2026, 20:50

Mihai Stoica / Profimedia

Mihai Stoica a dezvăluit că a primit o ofertă din Emiratele Arabe Unite, pentru a pleca de la FCSB. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a fost dorit în fotbalul din Golf în decembrie 2025.

MM a refuzat oferta primită și a ales să rămână lângă Gigi Becali, la FCSB. El a subliniat că nu a avut „curajul” necesar pentru a face un astfel de pas.

Mihai Stoica a oferit declarații și despre plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep. Oficialul campioanei a transmis că antrenorul a ales să dea curs propunerii turcilor, gândindu-se la cariera sa.

Ideea e în felul următor: nu are nicio legătură comentariul pe care l-a făcut Gigi la adresa lui Chiricheş cu plecarea lui Rădoi! Mirel Rădoi a primit o ofertă de la Gaziantep şi a considerat că e un pas foarte mare pentru el în carieră dar să meargă acum, acum, nu în vară!

(Ţi se pare normal?) Ăăă..nu pot să-i încalţ pantofii ca să ştiu. Eu pot să vorbesc în numele meu, nu în numele altuia. Eu am avut ofertă să plec în Emirate în decembrie dar poate nu-s aşa curajos. Eu sunt mai fricos, probabil. Ştiam de oferta asta de miercurea trecută”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

Mirel Rădoi și-a încheiat al doilea mandat la FCSB după doar cinci meciuri, el preluând echipa la startul play-out-ului. În locul său este dorit Elias Charalambous, antrenor care a demisionat după ratarea play-off-ului.

Recomandări

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Citește și:
EXCLUSIV. ANAF vinde bunurile personalităţilor corupte. Mercedesul lui Pescariu costă 11.000 de euro
Peter Magyar și Kelemen Hunor, prima oară față-n față. S-ar putea schimba relația dintre UDMR și noul Guvern ungar? „Nu-și pierde nimeni influența”
22:42

Chipciu, răguşit după ce U Cluj s-a calificat în finala Cupei: “Am ţipat la arbitru”! De ce n-a bătut penalty
U Cluj s-a calificat în finala Cupei României, după ce a învins-o pe FC Argeș la loviturile de departajare
Rivalul din Liga 1 al FCSB-ului a început să râdă când a aflat de plecarea lui Mirel Rădoi: „Nu rezistă nimeni cu Gigi Becali”
LIVE TEXTInter – Como 0-1. Oaspeții deschid scorul după o fază superbă
UPDATEMirel Rădoi a plecat spre Turcia, pentru a semna cu Gaziantep. Mesaj pentru Gigi Becali: „O să se bucure pentru finul lui”
VideoGică Hagi, Ilie Dumitrescu şi Răzvan Burleanu au ţinut discursuri la un eveniment despre dezvoltarea juniorilor
1 Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice” 2 Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi 3 „M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB 4 Primele două nume care sar din schemă la naţională, după numirea lui Gică Hagi selecţioner. Decizia luată de “Rege” 5 Revenire senzaţională a lui Nicolae Stanciu în Liga 1! Clubul cu care a ajuns la un acord 6 Se pregăteşte o plecare grea de la Universitatea Craiova. Oltenii îl scapă liber de contract
Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitorDan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”