„Am primit ofertă din Emirate”. Mihai Stoica, declarație șoc după plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB

Mihai Stoica a dezvăluit că a primit o ofertă din Emiratele Arabe Unite, pentru a pleca de la FCSB. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a fost dorit în fotbalul din Golf în decembrie 2025.

MM a refuzat oferta primită și a ales să rămână lângă Gigi Becali, la FCSB. El a subliniat că nu a avut „curajul” necesar pentru a face un astfel de pas.

Mihai Stoica a oferit declarații și despre plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep. Oficialul campioanei a transmis că antrenorul a ales să dea curs propunerii turcilor, gândindu-se la cariera sa.

„Ideea e în felul următor: nu are nicio legătură comentariul pe care l-a făcut Gigi la adresa lui Chiricheş cu plecarea lui Rădoi! Mirel Rădoi a primit o ofertă de la Gaziantep şi a considerat că e un pas foarte mare pentru el în carieră dar să meargă acum, acum, nu în vară!

(Ţi se pare normal?) Ăăă..nu pot să-i încalţ pantofii ca să ştiu. Eu pot să vorbesc în numele meu, nu în numele altuia. Eu am avut ofertă să plec în Emirate în decembrie dar poate nu-s aşa curajos. Eu sunt mai fricos, probabil. Ştiam de oferta asta de miercurea trecută”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.