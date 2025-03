Amenzi şi interdicţii pe stadioane după FCSB - Rapid 3-3. Anunţul făcut de Jandarmeria Capitalei - Antena Sport

Jandarmeria Capitalei - Profimedia Images Jandarmii au aplicat 12 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 24.400 de lei, cu ocazia meciului FCSB – Rapid, scor 3-3, din prima etapă a play-off-ului Ligii 1. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Potrivit Jandarmeriei Capitalei, nintre acestea, o sancţiune contravenţională, în valoare de 10.000 de lei, a fost aplicată organizatorului evenimentului sportiv, iar două sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 10.000 de lei, au fost aplicate societăţii specializate de pază şi protecţie, pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin. Amenzi şi interdicţii pe stadioane după FCSB – Rapid 3-3 Totodată, au fost aplicate trei sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competiţiile sportive pe o perioadă de un an. În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancţionarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare. Marius Şumudică, acuzaţii dure după FCSB – Rapid 3-3: „Este rasism” Marius Şumudică, antrenorul celor de la Rapid, a avut un discurs dur la adresa fanilor FCSB, după remiza de pe Arena Naţională, din prima etapă a play-off-ului, scor 3-3. Reclamă

Marius Şumudică a avut însă un discurs extrem de dur la adresa fanilor prezenţi pe Arena Naţională care au susţinut FCSB. La finalul meciului, antrenorul Rapidului i-a acuzat pe fanii roş-albaştrilor de rasism şi a cerut să se ia măsuri din partea Federaţiei Române de Fotbal. În timpul partidei, a vrut să scoată echipa de pe teren.

De asemenea, el i-a acuzat pe cei de la FCSB şi de faptul că au avut un om în tribune care i-a înjurat pe jucătorii Rapidului „ca un birjar”:

„Am vrut să opresc meciul. Nu e normal să existe ură de rasă. Am încercat să scot echipa de pe teren. Nu mi se pare normal. Există injurii, am acceptat şi nu am reacţionat. Nici nu m-a interesat, duc. Vin din galerie şi sunt învăţat, dar să ajungi ca un stadion întreg să cânte aşa ceva este rasism. Federaţia, sau nu ştiu ce organizaţie, ar trebui să se autosizeze şi să ia măsuri.

