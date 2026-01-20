Andre Duarte, gata să debuteze la FCSB. Anunţul oficial al campioanei - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Andre Duarte, gata să debuteze la FCSB. Anunţul oficial al campioanei

Viviana Moraru Publicat: 20 ianuarie 2026, 15:15

Andre Duarte, la FCSB

Andre Duarte e gata să debuteze la FCSB. Fundaşul de 28 de ani şi-a primit dreptul de joc din partea FIFA şi va putea bifa primele minute pentru campioană duminică, în duelul cu CFR Cluj.

Andre Duarte a ratat meciul cu FC Argeş, pierdut de FCSB cu scorul de 0-1, din prima etapă din 2026. Fundaşul nu şi-a primit la timp “cartea verde”.

FCSB a anunţat însă că Andre Duarte e eligibil pentru meciurile din Liga 1 şi Cupa României, primindu-şi dreptul de joc după ce campioana a apelat la FIFA.

“Andre Duarte a fost adăugat oficial pe lista jucătorilor eligibili pentru partidele din Superliga și Cupa României.

Acesta va avea drept de joc pentru campionii României începând cu meciul următor din campionat, pe care FCSB îl va disputa duminică, pe Arena Națională, împotriva celor de la CFR Cluj”, a anunţat FCSB, pe paginile oficiale ale clubului.

Andre Duarte va rata meciul de joi al campioanei, cu Dinamo Zagreb, din grupa de Europa League. Fundaşul nu va putea fi adăugat pe lista UEFA, deoarece în această fază a competiţiei nu se pot face modificări. El ar putea fi trecut pe listă în cazul în care campioana va trece de grupă.

17:03
VIDEOFlorentin Petre, declarație emoționantă la demolarea stadionului lui Dinamo: “Toate amintirile frumoase”
16:53
Patronul unui club de tradiţie din România anunţă falimentul: “Nu am bani! Se va închide”
16:51
Rapid a făcut anunțul în privința lui Olimpiu Moruțan: „O tâmpenie!”
16:40
VideoAntena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 20 ianuarie
16:31
Kairat – Club Brugge LIVE SCORE (17:30). Duel de foc și pentru Cristi Chivu. Programul zilei de marți
16:29
Ce face azi omul care a eliminat România la ultimul Mondial la care “tricolorii” au participat
