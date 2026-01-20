Andre Duarte, gata să debuteze la FCSB. Anunţul oficial al campioanei - Antena Sport

Andre Duarte e gata să debuteze la FCSB. Fundaşul de 28 de ani şi-a primit dreptul de joc din partea FIFA şi va putea bifa primele minute pentru campioană duminică, în duelul cu CFR Cluj.

Andre Duarte a ratat meciul cu FC Argeş, pierdut de FCSB cu scorul de 0-1, din prima etapă din 2026. Fundaşul nu şi-a primit la timp “cartea verde”.

FCSB a anunţat însă că Andre Duarte e eligibil pentru meciurile din Liga 1 şi Cupa României, primindu-şi dreptul de joc după ce campioana a apelat la FIFA.

“Andre Duarte a fost adăugat oficial pe lista jucătorilor eligibili pentru partidele din Superliga și Cupa României.

Acesta va avea drept de joc pentru campionii României începând cu meciul următor din campionat, pe care FCSB îl va disputa duminică, pe Arena Națională, împotriva celor de la CFR Cluj”, a anunţat FCSB, pe paginile oficiale ale clubului.