Andrei Cordea a spus de la ce a pornit, de fapt, scandalul din CFR – U Cluj 3-2: „L-am înjurat, ei m-au amenințat” - Antena Sport

Andrei Cordea a explicat ce s-a întâmplat pe finalul derby-ului dintre CFR Cluj și U Cluj, încheiat cu scorul de 3-2, în etapa a 26-a din Liga 1. Mijlocașul a dezvăluit de la ce a pornit întregul scandal de la finalul partidei.

Concret, Cordea a dezvăluit că pe finalul meciului a fost înjurat de Dan Nistor, cel care fusese deja înlocuit de Bergodi. Mijlocașul lui CFR Cluj a recunoscut că i-a „răspuns” injuriilor, însă acestea nu erau adresate către Cristiano Bergodi.

Andrei Cordea a spus de la ce a pornit, de fapt, scandalul din CFR – U Cluj 3-2

Andrei Cordea a declarat că în momentul în care avea conflictul verbal cu Dan Nistor, privea către banca de rezerve de la U Cluj, acolo unde se afla și Cristiano Bergodi. Mijlocașul de la CFR și-a cerut scuze pentru cele întâmplate după fluierul final, mărturisind că nu și-ar fi putut permite să-l înjure pe antrenorul adversarilor.

Bergodi, însă, nu s-a putut controla și a mers direct la Cordea, după meci. Antrenorul a sărit la bătaie și a fost cu greu stăpânit de ceilalți jucători și oficiali de la U Cluj.

„A fost un meci frumos de ambele părți, e foarte important pentru noi că am reușit să câștigăm, am fost proaspeți și am reușit să câștigăm.