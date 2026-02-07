Andrei Cordea a spus de la ce a pornit, de fapt, scandalul din CFR – U Cluj 3-2: „L-am înjurat, ei m-au amenințat” - Antena Sport

Andrei Cordea a explicat ce s-a întâmplat pe finalul derby-ului dintre CFR Cluj și U Cluj, încheiat cu scorul de 3-2, în etapa a 26-a din Liga 1. Mijlocașul a dezvăluit de la ce a pornit întregul scandal de la finalul partidei.
Concret, Cordea a dezvăluit că pe finalul meciului a fost înjurat de Dan Nistor, cel care fusese deja înlocuit de Bergodi. Mijlocașul lui CFR Cluj a recunoscut că i-a „răspuns” injuriilor, însă acestea nu erau adresate către Cristiano Bergodi.
Andrei Cordea a spus de la ce a pornit, de fapt, scandalul din CFR – U Cluj 3-2
Andrei Cordea a declarat că în momentul în care avea conflictul verbal cu Dan Nistor, privea către banca de rezerve de la U Cluj, acolo unde se afla și Cristiano Bergodi. Mijlocașul de la CFR și-a cerut scuze pentru cele întâmplate după fluierul final, mărturisind că nu și-ar fi putut permite să-l înjure pe antrenorul adversarilor.
Bergodi, însă, nu s-a putut controla și a mers direct la Cordea, după meci. Antrenorul a sărit la bătaie și a fost cu greu stăpânit de ceilalți jucători și oficiali de la U Cluj.
„A fost un meci frumos de ambele părți, e foarte important pentru noi că am reușit să câștigăm, am fost proaspeți și am reușit să câștigăm.
Înainte de toate, dacă tot suntem bărbați, să rămână în teren ce s-a întâmplat. E un jucător matur, cu experiență, lucrurile astea nu ar trebui să le vorbim la televizor. Dacă dânsul crede că l-am înjurat, că am avut ceva cu el, se înșală, nu am avut nicio treabă cu el. La faza cornerului, Nistor m-a înjurat de familie, după l-am înjurat tot drumul spre vestiare, când a plecat de pe teren.
Arătam spre bancă, nu înțeleg de ce a venit Bergodi la mine. Am arătat către bancă, într-adevăr, dar nu spre dânsul. Îi port tot respectul, nu mi-aș permite să-l înjur, are o vârstă, nu aș avea niciun motiv. Mă gândesc doar la faza aia, îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat. (N.r. Ai fost eliminat) Arbitrul mi-a zis să plec, fără niciun motiv, dacă am greșit, îmi cer scuze, nu a fost cu intenție. M-au și amenințat deja, am mulți prieteni în galerie la U Cluj. Vreau să rămână pe teren, dar m-au amenințat și prietenii mei, că o să mă prindă pe stradă.
Suntem buni, am arătat asta, ne batem pentru campionat. Vom da totul să încercăm să câștigăm campionatul, ăsta a fost obiectivul de când am ajuns la echipă, dar e drum lung până acolo”, a declarat Andrei Cordea, conform digisport.ro, după CFR Cluj – U Cluj 3-2.
- “E intolerabil!” Iuliu Mureşan l-a pus la zid pe Cristiano Bergodi: “Are fitilul cam scurt. Merită o pedeapsă exemplară”
- „Vă gândiți să vă despărțiti de Bergodi?” Răspunsul dat de oficialii lui U Cluj, după scenele incredibile din CFR – U Cluj 3-2
- Anunţul lui Neluţu Varga după ce CFR Cluj a ajuns pe loc de play-off după 7 victorii consecutive
- “Nu se simte bine!” Cristiano Bergodi nu a venit la declaraţii, după bătaia din CFR Cluj – U Cluj 3-2: “Au început să înjure”
- Daniel Pancu a început să țipe la interviu, după scandalul din CFR – U Cluj 3-2: „Să-mi bată jucătorii pe teren? Eram arestat”