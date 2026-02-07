Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Andrei Cordea a spus de la ce a pornit, de fapt, scandalul din CFR – U Cluj 3-2: „L-am înjurat, ei m-au amenințat” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Andrei Cordea a spus de la ce a pornit, de fapt, scandalul din CFR – U Cluj 3-2: „L-am înjurat, ei m-au amenințat”

Andrei Cordea a spus de la ce a pornit, de fapt, scandalul din CFR – U Cluj 3-2: „L-am înjurat, ei m-au amenințat”

Viviana Moraru Publicat: 7 februarie 2026, 22:35

Comentarii
Andrei Cordea a spus de la ce a pornit, de fapt, scandalul din CFR – U Cluj 3-2: L-am înjurat, ei m-au amenințat”

Andrei Cordea, în timpul unui meci la CFR Cluj/ Sport Pictures

Andrei Cordea a explicat ce s-a întâmplat pe finalul derby-ului dintre CFR Cluj și U Cluj, încheiat cu scorul de 3-2, în etapa a 26-a din Liga 1. Mijlocașul a dezvăluit de la ce a pornit întregul scandal de la finalul partidei. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, Cordea a dezvăluit că pe finalul meciului a fost înjurat de Dan Nistor, cel care fusese deja înlocuit de Bergodi. Mijlocașul lui CFR Cluj a recunoscut că i-a „răspuns” injuriilor, însă acestea nu erau adresate către Cristiano Bergodi. 

Andrei Cordea a spus de la ce a pornit, de fapt, scandalul din CFR – U Cluj 3-2 

Andrei Cordea a declarat că în momentul în care avea conflictul verbal cu Dan Nistor, privea către banca de rezerve de la U Cluj, acolo unde se afla și Cristiano Bergodi. Mijlocașul de la CFR și-a cerut scuze pentru cele întâmplate după fluierul final, mărturisind că nu și-ar fi putut permite să-l înjure pe antrenorul adversarilor.  

Bergodi, însă, nu s-a putut controla și a mers direct la Cordea, după meci. Antrenorul a sărit la bătaie și a fost cu greu stăpânit de ceilalți jucători și oficiali de la U Cluj. 

„A fost un meci frumos de ambele părți, e foarte important pentru noi că am reușit să câștigăm, am fost proaspeți și am reușit să câștigăm.  

Reclamă
Reclamă

Înainte de toate, dacă tot suntem bărbați, să rămână în teren ce s-a întâmplat. E un jucător matur, cu experiență, lucrurile astea nu ar trebui să le vorbim la televizor. Dacă dânsul crede că l-am înjurat, că am avut ceva cu el, se înșală, nu am avut nicio treabă cu el. La faza cornerului, Nistor m-a înjurat de familie, după l-am înjurat tot drumul spre vestiare, când a plecat de pe teren.  

Arătam spre bancă, nu înțeleg de ce a venit Bergodi la mine. Am arătat către bancă, într-adevăr, dar nu spre dânsul. Îi port tot respectul, nu mi-aș permite să-l înjur, are o vârstă, nu aș avea niciun motiv. Mă gândesc doar la faza aia, îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat. (N.r. Ai fost eliminat) Arbitrul mi-a zis să plec, fără niciun motiv, dacă am greșit, îmi cer scuze, nu a fost cu intenție. M-au și amenințat deja, am mulți prieteni în galerie la U Cluj. Vreau să rămână pe teren, dar m-au amenințat și prietenii mei, că o să mă prindă pe stradă. 

Suntem buni, am arătat asta, ne batem pentru campionat. Vom da totul să încercăm să câștigăm campionatul, ăsta a fost obiectivul de când am ajuns la echipă, dar e drum lung până acolo”, a declarat Andrei Cordea, conform digisport.ro, după CFR Cluj – U Cluj 3-2. 

Momentul în care un pensionar este jefuit în plină stradă, în Cernavodă. "Cu o zi în urmă mă mai tâlhăriseră"Momentul în care un pensionar este jefuit în plină stradă, în Cernavodă. "Cu o zi în urmă mă mai tâlhăriseră"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reuşesc FCSB şi CFR Cluj să prindă in extremis play-off-ul?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul exploziei din Chitila. Locatarii din garsoniera unde s-a produs deflagraţia ar fi folosit o butelie
Observator
Filmul exploziei din Chitila. Locatarii din garsoniera unde s-a produs deflagraţia ar fi folosit o butelie
Neluțu Varga, prima reacție după CFR Cluj – U Cluj 3-2: „Play-off, apoi titlu! Le pregătesc și o primă!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Neluțu Varga, prima reacție după CFR Cluj – U Cluj 3-2: „Play-off, apoi titlu! Le pregătesc și o primă!”. Exclusiv
23:42
“E intolerabil!” Iuliu Mureşan l-a pus la zid pe Cristiano Bergodi: “Are fitilul cam scurt. Merită o pedeapsă exemplară”
23:20
„Vă gândiți să vă despărțiti de Bergodi?” Răspunsul dat de oficialii lui U Cluj, după scenele incredibile din CFR – U Cluj 3-2
23:20
Rezultatele înregistrate sâmbătă de Team România la Jocurile Olimpice! Daniela Toth, performanţa zilei
23:10
Anunţul lui Neluţu Varga după ce CFR Cluj a ajuns pe loc de play-off după 7 victorii consecutive
22:50
“Nu se simte bine!” Cristiano Bergodi nu a venit la declaraţii, după bătaia din CFR Cluj – U Cluj 3-2: “Au început să înjure”
22:47
Daniel Pancu a început să țipe la interviu, după scandalul din CFR – U Cluj 3-2: „Să-mi bată jucătorii pe teren? Eram arestat”
Vezi toate știrile
1 Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci” 2 Mircea Lucescu a rostit numele pe care l-ar lăsa în locul său pe banca României: “Imediat mă retrag pentru el” 3 “Nu pot să reproduc” Dan Nistor l-a făcut praf pe Andrei Cordea, după bătaia din CFR Cluj – U Cluj 3-2: “Să creadă că e ca el” 4 Mititelu vrea să-i dea încă o lovitură lui Rotaru după ce a câștigat palmaresul Craiovei: “40, 50 de mil. de €” 5 Câţi bani şi câte puncte a primit Sorana Cîrstea după victoria de la Transylvania Open? Salt important în clasamentul WTA 6 Pierdere uriașă pentru Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Am făcut eforturi inimaginabile”
Citește și
Cele mai citite
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transferA trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”