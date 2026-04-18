Andrei Coubiș a răbufnit după înfrângerea cu Dinamo: “Toate prostiile, asta le spun şi părinţilor mei”!

Andrei Coubiş (22 de ani) a avut un mesaj dur după ce U Cluj a suferit prima înfrângere din play-off, cu Dinamo. Până acum U Cluj câştigase toate cele 4 meciuri disputate în play-off.
Coubiş a subliniat că nu a avut nimic de demonstrat în meciul cu Dinamo, chiar dacă în trecut a fost dorit de “câini”. În condiţiile în care se vorbeşte de un viitor transfer, mai ales că Dan Şucu ar fi trimis scouteri la meci să îl urmărească, pentru o eventuală trecere la Genoa, Coubiş a spus tranşant că nu se gândeşte să plece de la U Cluj, dorind campionatul şi cupa cu această echipă.
Andrei Coubiş a spus că nu se gândeşte la plecarea de la U Cluj
“(n.r: Greu de digerat această înfrângere)? Sigur. Ne aşteptam, că e o echipă bună. Trebuia să profităm de contraatacurile pe care le-am avut.
(n.r: Ţi se pare că e corect rezultatul?) Nu trebuie eu să spun ce e corect şi ce nu e corect. Aşa a mers. Păcat de victoria ratată.
Noi ne gândim la fiecare meci. Şi înainte de meci ne gândeam că mai erau 6 meciuri, 18 puncte, totul se poate întâmpla. Trebuia să câştigăm azi, să vedem mâine la Craiova – Rapid. Mi-aş dori un egal, să rămână cât mai departe (n.r: şi Craiova şi Rapid).
(n.r: Dacă a avut altă importanţă pentru el acest meci, având în vedere că în trecut a fost dorit de Dinamo) Nici nu stau să mă gândesc la astea. Mulţi vorbesc, nu mă interesează. Ceea ce le spun şi părinţilor mei, să nu se uite pe internet, că sunt toate prostiile.
(n.r: despre un eventual transfer) Aceeaşi chestie. I-am spus impresarului meu că vreau să câştig aici campionatul şi cupa.
(n.r: despre venirea lui Gică Hagi pe banca naţionalei) Sincer nu-l cunosc personal, nu ştiu cum antrenează, dar mă bucur că o legendă ca el va fi pus selecţioner la echipa naţională. De-abia aştept să lucrăm împreună pe viitor”, a declarat Andrei Coubiş pentru digisport.ro.
- Zeljko Kopic, tranşant după ce Dinamo a învins-o pe U Cluj: “Am meritat victoria”! Ce a spus despre Karamoko
- Cătălin Cîrjan a răbufnit, după Dinamo – U Cluj 2-1: „Am fost înjurat”. Adevărul despre „supărarea” pe Cristiano Bergodi
- “Aş fi ipocrit” Reacţia lui Cristiano Bergodi după ce Dinamo a încurcat-o serios pe U Cluj în lupta pentru titlu
- Alexandru Musi, despre sacrificiul făcut pentru Dinamo, după golul cu U Cluj: „Lumea nu știe, dar am probleme”
- Dinamo – U Cluj 2-1. „Câinii”, prima victorie din play-off. Clujenii, pas greșit în lupta la titlu