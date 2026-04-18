Bogdan Stănescu Publicat: 18 aprilie 2026, 23:21

Andrei Coubiș a răbufnit după înfrângerea cu Dinamo: Toate prostiile, asta le spun şi părinţilor mei!

Andrei Coubiş, la un meci al lui U Cluj / Sport Pictures

Andrei Coubiş (22 de ani) a avut un mesaj dur după ce U Cluj a suferit prima înfrângere din play-off, cu Dinamo. Până acum U Cluj câştigase toate cele 4 meciuri disputate în play-off.

Coubiş a subliniat că nu a avut nimic de demonstrat în meciul cu Dinamo, chiar dacă în trecut a fost dorit de “câini”. În condiţiile în care se vorbeşte de un viitor transfer, mai ales că Dan Şucu ar fi trimis scouteri la meci să îl urmărească, pentru o eventuală trecere la Genoa, Coubiş a spus tranşant că nu se gândeşte să plece de la U Cluj, dorind campionatul şi cupa cu această echipă.

“(n.r: Greu de digerat această înfrângere)? Sigur. Ne aşteptam, că e o echipă bună. Trebuia să profităm de contraatacurile pe care le-am avut.

(n.r: Ţi se pare că e corect rezultatul?) Nu trebuie eu să spun ce e corect şi ce nu e corect. Aşa a mers. Păcat de victoria ratată.

Noi ne gândim la fiecare meci. Şi înainte de meci ne gândeam că mai erau 6 meciuri, 18 puncte, totul se poate întâmpla. Trebuia să câştigăm azi, să vedem mâine la Craiova – Rapid. Mi-aş dori un egal, să rămână cât mai departe (n.r: şi Craiova şi Rapid).

(n.r: Dacă a avut altă importanţă pentru el acest meci, având în vedere că în trecut a fost dorit de Dinamo) Nici nu stau să mă gândesc la astea. Mulţi vorbesc, nu mă interesează. Ceea ce le spun şi părinţilor mei, să nu se uite pe internet, că sunt toate prostiile.

(n.r: despre un eventual transfer) Aceeaşi chestie. I-am spus impresarului meu că vreau să câştig aici campionatul şi cupa.

(n.r: despre venirea lui Gică Hagi pe banca naţionalei) Sincer nu-l cunosc personal, nu ştiu cum antrenează, dar mă bucur că o legendă ca el va fi pus selecţioner la echipa naţională. De-abia aştept să lucrăm împreună pe viitor”, a declarat Andrei Coubiş pentru digisport.ro.

Schema prin care un bucureştean a făcut o avere în câteva luni, după ce a închiriat apartamentele altoraSchema prin care un bucureştean a făcut o avere în câteva luni, după ce a închiriat apartamentele altora
S-au stabilit semifinalistele din Champions League. Care va fi finala?

Cum să eviți țepele agenților imobiliari care vând ruine la preț de palat, în Capitală
Sportiva care aspiră la titlul de cea mai frumoasă femeie din lume. Cine e rivala lui Paige Spiranac
Zeljko Kopic, tranşant după ce Dinamo a învins-o pe U Cluj: “Am meritat victoria”! Ce a spus despre Karamoko
Cătălin Cîrjan a răbufnit, după Dinamo – U Cluj 2-1: „Am fost înjurat”. Adevărul despre „supărarea” pe Cristiano Bergodi
“Aş fi ipocrit” Reacţia lui Cristiano Bergodi după ce Dinamo a încurcat-o serios pe U Cluj în lupta pentru titlu
Alexandru Musi, despre sacrificiul făcut pentru Dinamo, după golul cu U Cluj: „Lumea nu știe, dar am probleme”
Dinamo – U Cluj 2-1. „Câinii”, prima victorie din play-off. Clujenii, pas greșit în lupta la titlu
Cătălin Cîrjan a înscris primul lui gol după mai bine de o lună! Execuţie de senzaţie a căpitanului “câinilor”
1 E gata! Primul jucător care își anunță plecarea de la Barcelona: „Știu că e finalul” 2 Doliu în fotbalul românesc. Şeful AMFB, Marian Lumînare, a decedat! FRF: “O figură marcantă” 3 Jurgen Klopp a refuzat-o pe Real Madrid și și-a ales următoarea echipă. Surpriză de proporții 4 “Sunt prea obosit să înțeleg”. Chivu a izbucnit în râs când a auzit ce întrebare a primit după Inter – Cagliari 5 Când poate deveni Cristi Chivu campion cu Inter în Serie A, după ce Napoli a pierdut cu Lazio 6 Când poate Cristi Chivu matematic să devină campion cu Inter Milano? Cel mai devreme: weekendul viitor
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”
Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitorDan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor
Scenariu de urgență pregătit de FIFA: șansă pentru Italia la Mondial. De ce România nu e luată în calculScenariu de urgență pregătit de FIFA: șansă pentru Italia la Mondial. De ce România nu e luată în calcul
Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”