Andrei Coubiș a răbufnit după înfrângerea cu Dinamo: “Toate prostiile, asta le spun şi părinţilor mei”!

Andrei Coubiş (22 de ani) a avut un mesaj dur după ce U Cluj a suferit prima înfrângere din play-off, cu Dinamo. Până acum U Cluj câştigase toate cele 4 meciuri disputate în play-off.

Coubiş a subliniat că nu a avut nimic de demonstrat în meciul cu Dinamo, chiar dacă în trecut a fost dorit de “câini”. În condiţiile în care se vorbeşte de un viitor transfer, mai ales că Dan Şucu ar fi trimis scouteri la meci să îl urmărească, pentru o eventuală trecere la Genoa, Coubiş a spus tranşant că nu se gândeşte să plece de la U Cluj, dorind campionatul şi cupa cu această echipă.

Andrei Coubiş a spus că nu se gândeşte la plecarea de la U Cluj

“(n.r: Greu de digerat această înfrângere)? Sigur. Ne aşteptam, că e o echipă bună. Trebuia să profităm de contraatacurile pe care le-am avut.

(n.r: Ţi se pare că e corect rezultatul?) Nu trebuie eu să spun ce e corect şi ce nu e corect. Aşa a mers. Păcat de victoria ratată.

Noi ne gândim la fiecare meci. Şi înainte de meci ne gândeam că mai erau 6 meciuri, 18 puncte, totul se poate întâmpla. Trebuia să câştigăm azi, să vedem mâine la Craiova – Rapid. Mi-aş dori un egal, să rămână cât mai departe (n.r: şi Craiova şi Rapid).