Fără ezitare: soția miliardarului sare în ajutorul familiei afectate de drona explodată în România!

Recent, un incident nefericit s-a petrecut în Galați, acolo unde o dronă lovit un bloc și a explodat, afectând o familie care locuia într-unul din apartamentele de acolo.
O femeie care stătea acolo, împreună cu fiul ei, de 14 ani, au fost afectați și au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce au fost transporați de urgență la spiital în urma acestei nefericite întâmplări.
Romina Gingașu, gest extraordinar pentru familia afectată de explozia dronei din Galați
Soția lui Piero Ferrari, Romina Gingașu, a auzit cele întâmplate și a reacționat într-un mod lăudabil. Aceasta a făcut toate demersurile și a cumpărat un apartament nou pentru familia afectată, iar acum urmează să îi ajute pe aceștia și cu toate cele necesare pentru a se muta cât de repede și a duce din nou o viață normală.
“Am fost speriată, ca și toți românii, când am văzut că dronă rusească a aterizat peste un bloc în țara noastră, să aflăm că o familie a fost vătămată din toate punctele de vedere, cu arsuri pe corp și apartamentul ars.
Ea se va duce de astăzi (n.r. – sâmbătă) în noul apartament. Noi facem ultimele detalii și mă refer la câteva hăinuțe, la câteva prosoape, lucruri de care au nevoie, pentru că practic au rămas fără nimic”, a spus Romina Gingașu pentru TVR.
Cum s-au cunoscut Romina Gingașu și Piero Ferrari
Romina Gingașu și Piero Ferrari s-au cunoscut în perioada în care ea lucra pentru compania Bombardier, în domeniul aviației private. Potrivit relatărilor lor, prima întâlnire a avut loc la un eveniment asociat Formulei 1 și industriei aviatice din zona Monaco–Milano, iar după mai multe întâlniri profesionale relația s-a transformat într-una personală. Cei doi s-au căsătorit în 2021.
În privința averii, Piero Ferrari este unul dintre cei mai bogați oameni din Italia. Conform Forbes, averea sa este estimată la aproximativ 7,3 miliarde de dolari (iunie 2026). El deține circa 10% din compania Ferrari și ocupă funcția de vicepreședinte, fiind singurul fiu în viață al fondatorului Enzo Ferrari.
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