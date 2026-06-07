Fără ezitare: soția miliardarului sare în ajutorul familiei afectate de drona explodată în România!

Recent, un incident nefericit s-a petrecut în Galați, acolo unde o dronă lovit un bloc și a explodat, afectând o familie care locuia într-unul din apartamentele de acolo.

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O femeie care stătea acolo, împreună cu fiul ei, de 14 ani, au fost afectați și au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce au fost transporați de urgență la spiital în urma acestei nefericite întâmplări.

Romina Gingașu, gest extraordinar pentru familia afectată de explozia dronei din Galați

Soția lui Piero Ferrari, Romina Gingașu, a auzit cele întâmplate și a reacționat într-un mod lăudabil. Aceasta a făcut toate demersurile și a cumpărat un apartament nou pentru familia afectată, iar acum urmează să îi ajute pe aceștia și cu toate cele necesare pentru a se muta cât de repede și a duce din nou o viață normală.

“Am fost speriată, ca și toți românii, când am văzut că dronă rusească a aterizat peste un bloc în țara noastră, să aflăm că o familie a fost vătămată din toate punctele de vedere, cu arsuri pe corp și apartamentul ars.

Ea se va duce de astăzi (n.r. – sâmbătă) în noul apartament. Noi facem ultimele detalii și mă refer la câteva hăinuțe, la câteva prosoape, lucruri de care au nevoie, pentru că practic au rămas fără nimic”, a spus Romina Gingașu pentru TVR.