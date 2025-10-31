Andrei Nicolescu: "Am câştigat mai mult decât un meci, am câştigat mentalitate!" - Antena Sport

Dinamo s-a impus cu 2-1, iar Andrei Nicolescu, președintele clubului din Ștefan cel Mare, era în culmea fericirii la fuierul de final al partidei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“A fost o victorie dulce”, şi-a început Nicolescu discursul. La golul anulat la Musi, şeful de la Dinamo spune că revedea meciul cu Rapid! “Am câştigat mentalitatea de învingători, e victoria unităţii şi a lor. Am câştigat mai mult decât un meci, am câştigat mentalitate. La golul lui Musi revedeam scenariul de la Rapid. Astăzi am câştigat şi împotriva ghinionului. E foarte important. Pe lângă cele trei puncte, victoria mentală este mai importantă”, a declarat Andrei Nicolescu.

“Dinamo trebuie considerată ca o echipă care are o opţiune pentru un loc de cupe europene”, a mai spus președintele clubului din Ștefan cel Mare.