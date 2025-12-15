Motivul pentru care Gigi Becali i-a dat lui Mirel Rădoi "100 de telefoane": "Sunt antrenor bătrân" - Antena Sport

Gigi Becali a declarat că a tot încercat să ia legătura cu Mirel Rădoi, după ce a plecat de la Universitatea Craiova, dar în zadar. Patronul FCSB susţine că i-a dat “100 de telefoane”, însă Mirel Rădoi nu îi răspunde.

”Nu-mi răspunde Mirel. I-am dat 100 de telefoane și nu îmi răspunde! Bine, eu i-am dat ca să mă mai consult cu el, să-i mai dau două-trei lecții de antrenor. Nu răspunde! Știu eu de ce nu răspunde?

Eu mă mai consult, mai vorbesc și cu Șumudică, și cu toți. Le dau lecții pentru că eu sunt antrenor bătrân”, a declarat Gigi Becali, la Fanatik.

Becali l-a ironizat ulterior pe Mihai Rotaru, susținând că patronul de la Universitatea Craiova ar fi dictat schimbările la partida cu Sparta Praga, pierdută de olteni în Conference League, scor 1-2.

“Rotaru spunea că nu se poate băga la echipă, că ar însemna că și-ar dori singur falimentul. Așa a declarat nea Mihăiță de la Craiova. El zice că nu comandă și că nu se bagă peste antrenor. Când colo, el a falimentat echipa la meciul cu Sparta Praga. El a făcut schimbările!