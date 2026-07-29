Ei sunt jucătorii care pot pleca de la CFR Cluj în această vară! Neluțu Varga are oferte pentru fiecare

CFR Cluj se confruntă cu mari probleme de ordin financiar, însă Neluțu Varga a dat asigurări că situația va fi remediată în aceste zile, când ar urma să achite și două salarii restante către jucători.

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Cea mai mare sursă de bani sunt transferurile, iar clubul din Gruia are oferte pentru cinci dintre cei mai importanți jucători ai săi. Unul dintre aceștia este Andrei Cordea.

CFR Cluj are oferte pentru cinci jucători

Vânzarea de jucători ar fi singura sursă importantă de bani care ar putea accelera rezolvarea problemelor financiare la CFR Cluj, în contextul în care s-a ajuns și la patru salarii restante la jucători.

Neluțu Varga își poate pierde starurile din lot, dar cu siguranță nu ar fi deranjat de acest lucru, dacă ofertele sunt pe sume importante. Jurnalistul Emanuel Roșu anunță că în prezent clubul din Gruia are oferte pentru Korenica, Cordea, Biliboc, Muhar și Sfait.

Jucătorul kosovar s-a aflat pe lista Universității Craiova, însă oferta înaintată de campioana României nu a fost pe placul finanțatorului „feroviarilor”.