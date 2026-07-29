Ei sunt jucătorii care pot pleca de la CFR Cluj în această vară! Neluțu Varga are oferte pentru fiecare

CFR Cluj se confruntă cu mari probleme de ordin financiar, însă Neluțu Varga a dat asigurări că situația va fi remediată în aceste zile, când ar urma să achite și două salarii restante către jucători.
Cea mai mare sursă de bani sunt transferurile, iar clubul din Gruia are oferte pentru cinci dintre cei mai importanți jucători ai săi. Unul dintre aceștia este Andrei Cordea.
CFR Cluj are oferte pentru cinci jucători
Vânzarea de jucători ar fi singura sursă importantă de bani care ar putea accelera rezolvarea problemelor financiare la CFR Cluj, în contextul în care s-a ajuns și la patru salarii restante la jucători.
Neluțu Varga își poate pierde starurile din lot, dar cu siguranță nu ar fi deranjat de acest lucru, dacă ofertele sunt pe sume importante. Jurnalistul Emanuel Roșu anunță că în prezent clubul din Gruia are oferte pentru Korenica, Cordea, Biliboc, Muhar și Sfait.
Jucătorul kosovar s-a aflat pe lista Universității Craiova, însă oferta înaintată de campioana României nu a fost pe placul finanțatorului „feroviarilor”.
- Reacţia surprinzătoare a lui Florin Prunea după ce Andrei Cordea l-a pus la punct!
- Andrei Nicolescu, detalii din culise despre puterea pe care a avut-o Kopic la Dinamo: „Mai multă decât Nuno Campos”
- „Aşa ar trebui”. A numit schimbarea produsă la FCSB, înaintea returului cu FK Auda: „S-au mai aşezat lucrurile”
- Ştefan Târnovanu a ratat transferul! Clubul care îl dorea s-a reorientat şi a prezentat oficial noul portar
- Marius Croitoru şi Alexandru Paşcanu şi-au aflat pedepsele, după ce au fost eliminaţi în Botoşani – Rapid 1-1