Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Andrei Nicolescu, în extaz după Petrolul - Dinamo 0-3: "Un joc extraordinar". Ce mesaj a avut pentru suporteri - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Andrei Nicolescu, în extaz după Petrolul – Dinamo 0-3: “Un joc extraordinar”. Ce mesaj a avut pentru suporteri

Andrei Nicolescu, în extaz după Petrolul – Dinamo 0-3: “Un joc extraordinar”. Ce mesaj a avut pentru suporteri

Publicat: 16 septembrie 2025, 8:37

Comentarii
Andrei Nicolescu, în extaz după Petrolul – Dinamo 0-3: Un joc extraordinar. Ce mesaj a avut pentru suporteri

Andrei Nicolescu / Profimedia

Andrei Nicolescu, preşedintele celor de la Dinamo, a fost extrem de încântat după victoria obţinută de “câini” pe Ilie Oană. Echipa lui Zeljko Kopic s-a impus cu 3-0 pe terenul celor de la Petrolul Ploieşti şi a revenit pe podiumul Ligii 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nicolescu este bucuros că Dinamo a arătat un joc foarte bun din punct de vedere ofensiv şi l-a felicitat pe Kopic pentru modul în care reuşeşte să îşi motiveze jucătorii.

Andrei Nicolescu, după Petrolul – Dinamo 0-3: “Avem posesie pentru că ştim să atacăm”

“S-a trăit intens. Din punct de vedere tactic, am făcut un joc foarte bun. Vreau să felicit jucătorii echipei Petrolul, pentru dăruire. Au făcut o muncă fizică extraordinară în prima repriză, au vrut să stea alături de antrenorul lor.

Noi am controlat fiecare moment al jocului. Poate doar din relaxare, după 2-0, s-au creat niște situații. Noi ne adunăm punctele și arătăm ca o echipă solidă. Avem posesie pentru că știm să atacăm. Am făcut un joc extraordinar.

Mister are capacitatea să țină vestiarul și la momentele de super fericire, cum a reușit în momente de tensiune. După 3 etape aveam două puncte și lumea începea să vorbească despre transferuri și alte lucruri”, a declarat Andrei Nicolescu, la finalul meciului.

Reclamă
Reclamă

La finalul meciului, Andrei Nicolescu a subliniat cât de importantă este susţinerea suporterilor şi vrea ca jocul şi rezultatele obţinute de “câini” în acest început de sezon să îi facă pe aceştia să umple stadionul la meciurile de pe teren propriu ale dinamoviştilor:

“Suntem cu picioarele pe pământ. Modelul pe care încercăm să-l construim e pentru ca suporterii să vină la stadion. Vrem să le arătăm fanilor că le dăm un imbold de a fi cât mai mulți pe stadion. În fiecare discuție cu jucătorii, ei au evidențiat că fanii au un aport important”, a mai spus Andrei Nicolescu.

Primarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europenePrimarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europene
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Gigi Becali, obligat să demoleze una dintre bisericile sale. Pune în pericol 300 de specii
Observator
Gigi Becali, obligat să demoleze una dintre bisericile sale. Pune în pericol 300 de specii
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele
Fanatik.ro
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele
8:35
“Vor fi scoşi de pe listă”. Mihai Stoica, anunţ despre schimbările de lot pregătite de Gigi Becali la FCSB
0:15
Gică Hagi a jucat în Legends Charity Game. “Regele” s-a remarcat imediat în meciul în care au evoluat nume uriaşe
0:13
Liviu Ciobotariu îşi decide la noapte viitorul, după Petrolul – Dinamo 0-3: “Răbdarea nu e aliatul meu”
23:53 15 sept.
Zeljko Kopic trage un semnal de alarmă, după 3-0 cu Petrolul: „Va trebui să înțelegem”
23:29 15 sept.
Cătălin Cîrjan, în culmea fericirii după ce a marcat cu Petrolul: „Muncesc foarte mult în fiecare zi”
23:21 15 sept.
Alexandru Musi a anunţat obiectivul lui Dinamo, după 3-0 cu Petrolul: “Cu siguranţă ne putem bate la titlu”
Vezi toate știrile
1 Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului 2 Tragedie în familia lui Costel Gâlcă! Fratele antrenorului de la Rapid a murit 3 Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la FCSB după egalul cu Csikszereda: “Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal” 4 Ce a făcut Vlad Chiricheş imediat după Csikszereda – FCSB 1-1 5 Ilie Dumitrescu l-a contrazis în direct pe Gigi Becali, în plină criză la FCSB: “Sunt 100% convins de asta” 6 Gigi Becali pregăteşte schimbări radicale în primul 11 al FCSB-ului. Titularii care sunt OUT: “Altă formulă”
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului