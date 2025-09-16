Andrei Nicolescu, în extaz după Petrolul - Dinamo 0-3: "Un joc extraordinar". Ce mesaj a avut pentru suporteri - Antena Sport

Andrei Nicolescu, preşedintele celor de la Dinamo, a fost extrem de încântat după victoria obţinută de “câini” pe Ilie Oană. Echipa lui Zeljko Kopic s-a impus cu 3-0 pe terenul celor de la Petrolul Ploieşti şi a revenit pe podiumul Ligii 1.

Nicolescu este bucuros că Dinamo a arătat un joc foarte bun din punct de vedere ofensiv şi l-a felicitat pe Kopic pentru modul în care reuşeşte să îşi motiveze jucătorii.

Andrei Nicolescu, după Petrolul – Dinamo 0-3: “Avem posesie pentru că ştim să atacăm”

“S-a trăit intens. Din punct de vedere tactic, am făcut un joc foarte bun. Vreau să felicit jucătorii echipei Petrolul, pentru dăruire. Au făcut o muncă fizică extraordinară în prima repriză, au vrut să stea alături de antrenorul lor.

Noi am controlat fiecare moment al jocului. Poate doar din relaxare, după 2-0, s-au creat niște situații. Noi ne adunăm punctele și arătăm ca o echipă solidă. Avem posesie pentru că știm să atacăm. Am făcut un joc extraordinar.

Mister are capacitatea să țină vestiarul și la momentele de super fericire, cum a reușit în momente de tensiune. După 3 etape aveam două puncte și lumea începea să vorbească despre transferuri și alte lucruri”, a declarat Andrei Nicolescu, la finalul meciului.