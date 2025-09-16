Andrei Nicolescu, în extaz după Petrolul - Dinamo 0-3: "Un joc extraordinar". Ce mesaj a avut pentru suporteri - Antena Sport

Andrei Nicolescu, preşedintele celor de la Dinamo, a fost extrem de încântat după victoria obţinută de “câini” pe Ilie Oană. Echipa lui Zeljko Kopic s-a impus cu 3-0 pe terenul celor de la Petrolul Ploieşti şi a revenit pe podiumul Ligii 1.
Nicolescu este bucuros că Dinamo a arătat un joc foarte bun din punct de vedere ofensiv şi l-a felicitat pe Kopic pentru modul în care reuşeşte să îşi motiveze jucătorii.
Andrei Nicolescu, după Petrolul – Dinamo 0-3: “Avem posesie pentru că ştim să atacăm”
“S-a trăit intens. Din punct de vedere tactic, am făcut un joc foarte bun. Vreau să felicit jucătorii echipei Petrolul, pentru dăruire. Au făcut o muncă fizică extraordinară în prima repriză, au vrut să stea alături de antrenorul lor.
Noi am controlat fiecare moment al jocului. Poate doar din relaxare, după 2-0, s-au creat niște situații. Noi ne adunăm punctele și arătăm ca o echipă solidă. Avem posesie pentru că știm să atacăm. Am făcut un joc extraordinar.
Mister are capacitatea să țină vestiarul și la momentele de super fericire, cum a reușit în momente de tensiune. După 3 etape aveam două puncte și lumea începea să vorbească despre transferuri și alte lucruri”, a declarat Andrei Nicolescu, la finalul meciului.
La finalul meciului, Andrei Nicolescu a subliniat cât de importantă este susţinerea suporterilor şi vrea ca jocul şi rezultatele obţinute de “câini” în acest început de sezon să îi facă pe aceştia să umple stadionul la meciurile de pe teren propriu ale dinamoviştilor:
“Suntem cu picioarele pe pământ. Modelul pe care încercăm să-l construim e pentru ca suporterii să vină la stadion. Vrem să le arătăm fanilor că le dăm un imbold de a fi cât mai mulți pe stadion. În fiecare discuție cu jucătorii, ei au evidențiat că fanii au un aport important”, a mai spus Andrei Nicolescu.
