Andrei Nicolescu l-a desfiinţat pe un arbitru din Liga 1: “Aud că e FCSB-ist”

Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu, l-a criticat dur pe unul dintre arbitrii care au fost în camera VAR la partida “câinilor” cu U Cluj, Sorin Costreie. Dacă pe celălalt arbitru din camera VAR, Daniel Mitruţi, nu l-a atacat, la adresa lui Sorin Costreie oficialul “câinilor” a avut un discurs dur. Nicolescu a acuzat un penalty neacordat pentru Dinamo, la un duel între Musi şi Bic, şi un fault în atac la golul clujenilor, marcat de Atanas Trică.

Nicolescu a susţinut că a auzit pe forumuri că arbitrul Sorin Costreie ar fi fan al FCSB-ului.

“Nu mi-am imaginat că domnul Costreie, despre care aud pe surse așa cumva că este FCSB-ist, poate să mai țină această luptă între FCSB și Dinamo în contextul în care oricum FCSB nu e în play-off.

Sunt două faze care, analizate la reluare, indică foarte clar: penalty la Musi și fault în atac la Armstrong la golul lor. Cel puțin fault în atac este mai mult decât evident, este de manual. Nu știu ce să zic de domnul Costreie, îmi pare rău pentru dânsul, dar a greșit flagrant. Domnul Mitruți cred că, nu știu care a fost discuția între ei, dar nu îl suspectez de absolut nimic și cred că e un arbitru VAR foarte atent. Nu știu cum le-a scăpat, dar sunt două greșeli la VAR care nu trebuiau făcute.

(n.r.: despre Sorin Costreie) Nu știu, am auzit pe forumuri, așa, că este un fan FCSB înrăit și e anti-dinamovist. Și atunci zic și eu”, a declarat Andrei Nicolescu pentru fanatik.ro.