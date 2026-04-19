Andrei Nicolescu l-a desfiinţat pe un arbitru din Liga 1: “Aud că e FCSB-ist”

Bogdan Stănescu Publicat: 19 aprilie 2026, 13:13

Comentarii
Andrei Nicolescu / Sport Pictures

Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu, l-a criticat dur pe unul dintre arbitrii care au fost în camera VAR la partida “câinilor” cu U Cluj, Sorin Costreie. Dacă pe celălalt arbitru din camera VAR, Daniel Mitruţi, nu l-a atacat, la adresa lui Sorin Costreie oficialul “câinilor” a avut un discurs dur. Nicolescu a acuzat un penalty neacordat pentru Dinamo, la un duel între Musi şi Bic, şi un fault în atac la golul clujenilor, marcat de Atanas Trică.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nicolescu a susţinut că a auzit pe forumuri că arbitrul Sorin Costreie ar fi fan al FCSB-ului.

Andrei Nicolescu, extrem de dur la adresa arbitrului Sorin Costreie: “Aud pe surse că e FCSB-ist”

“Nu mi-am imaginat că domnul Costreie, despre care aud pe surse așa cumva că este FCSB-ist, poate să mai țină această luptă între FCSB și Dinamo în contextul în care oricum FCSB nu e în play-off.

Sunt două faze care, analizate la reluare, indică foarte clar: penalty la Musi și fault în atac la Armstrong la golul lor. Cel puțin fault în atac este mai mult decât evident, este de manual. Nu știu ce să zic de domnul Costreie, îmi pare rău pentru dânsul, dar a greșit flagrant. Domnul Mitruți cred că, nu știu care a fost discuția între ei, dar nu îl suspectez de absolut nimic și cred că e un arbitru VAR foarte atent. Nu știu cum le-a scăpat, dar sunt două greșeli la VAR care nu trebuiau făcute.

(n.r.: despre Sorin Costreie) Nu știu, am auzit pe forumuri, așa, că este un fan FCSB înrăit și e anti-dinamovist. Și atunci zic și eu”, a declarat Andrei Nicolescu pentru fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă

Dinamo a obţinut prima victorie din play-off, cu 2-1, împotriva liderului U Cluj. A fost a treia victorie din trei meciuri a lui Dinamo, în acest sezon, cu U Cluj. În sezonul regular “câinii” au învins-o cu 1-0 pe U Cluj atât în tur, cât şi în retur. Înfrângerea cu Dinamo a fost prima pentru U Cluj în play-off. Până la această partidă, clujenii lui Bergodi câştigaseră toate cele 4 partide disputate în play-off.

Ei au rămas pe primul loc în Liga 1, având 39 de puncte. În cazul unei victorii în această seară, contra Rapidului, Universitatea Craiova o va egala la puncte pe U Cluj. Craiova – Rapid se dispută duminică, de la ora 21:00, partida putând fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

S-au stabilit semifinalistele din Champions League. Care va fi finala?

Vezi rezultatele

Citește și:
Cum să eviți țepele agenților imobiliari care vând ruine la preț de palat, în Capitală
Observator
Cornel Dinu îl face praf pe Gică Hagi: „Nu e pregătit să fie selecționerul României”
Fanatik.ro
13:59

Mirel Rădoi, deranjat că naşul său, Gigi Becali, i-a spus să nu mai joace Chiricheş: “Situaţie incomodă”
13:24

Alex Dobre, OUT din primul 11 la Universitatea Craiova – Rapid. O nouă decizie radicală luată de Costel Gâlcă
13:07

Un român, în topul celor mai rapide goluri marcate la Cupa Mondială! Recordul pe care l-a deținut patru ani
12:28

După Lupu, un alt fost fotbalist al Rapidului l-a făcut praf pe Dobre: “E egocentrist. Nu trebuia numit căpitan”
12:24

Singurul român care va juca la Cupa Mondială din 2026: „Țara asta ne-a oferit libertate!”
12:11

E gata! Noul stadion al lui Dinamo va purta numele lui Mircea Lucescu: “Pentru România și lumea întreagă”
Vezi toate știrile
1 Doliu în fotbalul românesc. Şeful AMFB, Marian Lumînare, a decedat! FRF: “O figură marcantă” 2 E gata! Primul jucător care își anunță plecarea de la Barcelona: „Știu că e finalul” 3 A lipsit de la înmormântarea lui Mircea Lucescu și a rupt tăcerea: „Din păcate…” 4 “Aş fi ipocrit” Reacţia lui Cristiano Bergodi după ce Dinamo a încurcat-o serios pe U Cluj în lupta pentru titlu 5 Când poate deveni Cristi Chivu campion cu Inter în Serie A, după ce Napoli a pierdut cu Lazio 6 Jurgen Klopp a refuzat-o pe Real Madrid și și-a ales următoarea echipă. Surpriză de proporții
Citește și
Cele mai citite
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”
Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitorDan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor
Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”
Scenariu de urgență pregătit de FIFA: șansă pentru Italia la Mondial. De ce România nu e luată în calculScenariu de urgență pregătit de FIFA: șansă pentru Italia la Mondial. De ce România nu e luată în calcul