Andrei Vlad a reclamat-o pe FCSB la comisii! Suma cerută de fostul jucător al roș-albaștrilor - Antena Sport

Andrei Vlad și-a reclamat fosta echipă, FCSB, la comisiile din cadrul Federației Române de Fotbal. Portarul cere o sumă de bani din partea campioanei.

În luna ianuarie, portarul de 26 de ani a plecat de la FCSB și a semnat cu Aktobe, din postura de jucător liber de contract. Totuși, acesta susține că mai are de primit o sumă de bani din partea campioanei.

FCSB, reclamată de Andrei Vlad la comisii

Potrivit informațiilor oferite de fanatik.ro, Andrei Vlad nu și-a primit bonusul de performanță pe care l-a avut trecut în contractul cu FCSB. Concret, portarul ar fi trebuit să încaseze suma de 10.000 de euro, pentru calificarea în cupele europene.

În stagiunea europeană precedentă, Vlad a apărat poarta FCSB-ului doar într-o partidă cu Virtus, din preliminariile UEFA Champions League.

În momentul de față, Andrei Vlad este cotat la suma de 300.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. De la transferul la Aktobe a adunat 25 de meciuri, în care a încasat 26 de goluri.