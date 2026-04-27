Elias Charalambous a aterizat în România! Se va întâlni cu Gigi Becali! Ce a spus despre întoarcerea la FCSB

Antrenorul cipriot Elias Charalambous (45 de ani) a revenit în România. Cipriotul are un eveniment în ţară şi se va întâlni şi cu Gigi Becali (67 de ani), care încearcă să îl convingă să se întoarcă temporar la FCSB.
Campioana ultimelor două sezoane are nevoie neapărat de antrenor. Momentan Lucian Filip e interimar la roş-albaştri.
„Au fost doi ani minuați, mă bucur că am venit aici. Am venit doar pentru o întâlnire, doar astăzi, nu am venit să fiu antrenor. Încerc să mă dezvolt, m-am întâlnit și cu Iraola, e o persoană extraordinară. Este un om modest.
(n.r: Aveți oferte?) Agentul meu se ocupă de oferte. O să mă întâlnesc în București cu orice prieten. Am un bagaj mare, am venit cu soția (n.r.: râde). (n.r. Vă veți mai întoarce la FCSB?) Doar Dumnezeu știe”, a declarat Elias Charalambous pe aeroportul Otopeni.
Gigi Becali se arăta convins că Elias Charalambous va accepta să se întoarcă temporar la FCSB, deşi cipriotul l-a refuzat pe Mihai Stoica.
“Charalambous a refuzat el, dar nu mă refuză pe mine. Îl refuză pe MM, dar nu mă refuză pe mine. MM e MM, Gigi Becali e Gigi Becali. Eu aşa cred”, declara Gigi Becali, citat de digisport.ro.
Cu tandemul Elias Charalambous – Mihai Pintilii, FCSB a câştigat două titluri de campioană a României. Cei doi au demisionat în urma acestui sezon mai slab, în care campioana a ratat play-off-ul. Mirel Rădoi a preluat echipa după plecarea celor doi, dar a renunţat la funcţia de antrenor al FCSB-ului după 5 etape. Rădoi a acceptat oferta turcilor de la Gaziantep. Între timp a şi debutat la echipa turcă, cu o înfrângere, 0-3, cu Eyupspor, fosta echipă a lui Denis Drăguş.
