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Louis Munteanu, prima reacţie după ce a marcat în Georgia – România 1-1. Ce a spus despre Gică Hagi

Viviana Moraru Publicat: 2 iunie 2026, 22:12

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Louis Munteanu, prima reacţie după ce a marcat în Georgia – România 1-1. Ce a spus despre Gică Hagi

Louis Munteanu, după Georgia - România 1-1/ Antena 1

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Louis Munteanu a oferit prima reacţie, după ce a marcat în amicalul dintre Georgia şi România, încheiat cu scorul de 1-1. Meciul de debut al lui Gică Hagi în noul mandat la naţională a fost în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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După ce Kvilitaia a deschis scorul în minutul 46, profitând de o gafă uriaşă a lui Marian Aioani, Louis Munteanu a restabilit egalitatea în minutul 55. Atacantul lui DC United a punctat cu o lovitură de cap.

Louis Munteanu, prima reacţie după Georgia – România 1-1

Louis Munteanu s-a declarat bucuros pentru golul marcat, subliniind că “tricolorii” trebuie să asimileze cât mai repede noutăţile aduse de Gică Hagi la echipa naţională. El a mai dezvăluit că va merge şi pe stadion la un meci de la Campionatul Mondial. Turneul final se va disputa în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi live exclusiv în Universul Antena.

“Mă bucur că am marcat, dar din păcate am făcut egal. E bine că am ieşit toţi sănătoşi. Trebuie să asimilăm cât mai repede ce vrea Mister de la noi, a fost un test bun pentru noi. Probabil că mă voi duce, când mă întorc în America. Dacă va fi un meci aproape de mine, sigur mă voi duce. Cupa Mondială e foarte importantă”, a declarat Louis Munteanu, pentru Antena 1, după Georgia – România 1-1.

GEORGIA: Mamardashvili – Kashia (Beriashvili 66), Goglichidze (Gelashvili 83), Kochorashvili, Zivzivadze (Kvernadze 66), Chakvetadze (Egoyan 46), Kvilitaia (Mekvabishvili 83), Lochoshvili (Dvali 66), Mamageishvili, Azarov, Kiteishvili. SELECŢIONER: Willy Sagnol

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ROMÂNIA: Aioani (Hindrich 63) – Coubiş (M. Ilie 63), Drăguşin, Ghiţă (Sorescu 78), Borza (Eissat 46) – Screciu (D. Matei 71), R. Marin (Cicâldău 46) – Moruţan (Al. Dobre 46), I. Hagi (T. Băluţă 63), Mihăilă (Baiaram 63) – Fl. Coman (Louis Munteanu 46). SELECŢIONER: Gheorghe Hagi

Rezumatul partidei Georgia – România 1-1:

Georgia – România 1-1

România a debutat la Tbilisi în al doilea mandat al lui Gheorghe Hagi ca selecţioner, însă cele zece schimbări efectuate în timpul meciului nu au putut oferi o imagine completă a potenţialului tricolorilor. Florinel Coman a ratat prima noastră ocazie în minutul 7, şutând în blocajul lui Kashia. Georgienii au cerut penalti în minutul 18, la duelul dintre Borza şi Mamageishvili, însă jocul a continuat şi tricolorii au trecut pe lângă deschiderea scorului, şutul expediat de Ianis Hagi fiind scos din apropierea liniei porţii. Gazdele au replicat prin şutul peste poartă al lui Kochorashvili, din minutul 23, şi, mai ales, prin şansa uriaşă a lui Zivzivadze, al cărui şut a fost respins de Aioani, în minutul 25.

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Repriza s-a încheiat cu blocajul efectuat de Drăguşin la Chakvetadze, în minutul 45, însă georgienii vor deschide scorul în minutul 46, după o eroare a lui Aioani de care a profitat Kvilitaia.

După cinci minute, Zivzivadze a reluat peste poartă din poziţie bună, iar Louis Munteanu a reuşit să egaleze în minutul 55, din centrarea lui Screciu. Meciul s-a încheiat cu ocazia lui Egoyan, din minutul 90+3, şi a fost Georgia – România 1-1.

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