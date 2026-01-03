În ce condiții ar putea evolua Vladislav Blănuță la Dinamo! De ce s-ar putea folosi vârful exilat din Ucraina - Antena Sport

Vladislav Blănuță trăiește un coșmar la Dinamo Kiev, acolo unde este apostrofat atât de suporterii echipei antrenate în trecut de Mircea Lucescu, cât și de localnici, pentru o opinie a acestuia din trecut vis-a-vis de războiul care se desfășoară în Ucraina.
S-a vorbit mult despre revenirea atacantului evaluat la 1,5 milioane de euro în fotbalul românesc, Dinamo București fiind interesată de aducerea unui atacant de calibru.
Vladislav Blănuță, drum liber spre Dinamo? Care sunt șansele să joace
Potrivit regulamentului FIFA, un fotbalist care a evoluat în același sezon pentru două formații, nu mai are dreptul să joace și pentru cea de-a treia echipă. La prima vedere, transferul său la Dinamo nu ar avea sens.
Fostul jucător de la FC U Craiova 1948 are totuși posibilitatea de a apela la unele decizii care aparțin atât Federației Române de Fotbal, cât și forului internațional.
Concret, FRF a decis la începutul sezonului excluderea FC U Craiova din toate competițiile pe care le organizează, ceea ce înseamnă că aparițiile lui Blănuță în tricoul oltenilor ar fi nule.
Cazul lui Blănuță a fost înaintat spre soluționare în regim de urgență către Comisia pentru Statutul Jucătorului din cadrul FRF, ținând cont că perioada de mercato de iarnă tocmai s-a deschis. Se așteaptă ca Federația Română de Fotbal, care a trimis o cerere către FIFA, să vină cu un răspuns în următoarele zile.
Ce decizie a luat FIFA pentru fotbaliștii care activează în Ucraina
Mai mult decât atât, FIFA a extins validitatea Anexei 7 până la data de 30 iunie 2026, iar aceasta se referă jucătorii străini din Ucraina, care își pot suspenda contractele din cauza războiului declanșat de Rusia.
Ea facilitează plecarea de la un club din Ucraina, însă nu anulează regula ce prevede numărul de cluburi pentru care un fotbalist poate evolua într-un sezon.
Cea de-a treia variantă pe care Vladislav Blănuță o poate invoca este cea de Persona Non Grata, având la bază amenințările primite din partea ucrainenilor de la transferul la Kiev.
