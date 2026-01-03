În ce condiții ar putea evolua Vladislav Blănuță la Dinamo! De ce s-ar putea folosi vârful exilat din Ucraina - Antena Sport

Vladislav Blănuță trăiește un coșmar la Dinamo Kiev, acolo unde este apostrofat atât de suporterii echipei antrenate în trecut de Mircea Lucescu, cât și de localnici, pentru o opinie a acestuia din trecut vis-a-vis de războiul care se desfășoară în Ucraina.

S-a vorbit mult despre revenirea atacantului evaluat la 1,5 milioane de euro în fotbalul românesc, Dinamo București fiind interesată de aducerea unui atacant de calibru.

Vladislav Blănuță, drum liber spre Dinamo? Care sunt șansele să joace

Potrivit regulamentului FIFA, un fotbalist care a evoluat în același sezon pentru două formații, nu mai are dreptul să joace și pentru cea de-a treia echipă. La prima vedere, transferul său la Dinamo nu ar avea sens.

Fostul jucător de la FC U Craiova 1948 are totuși posibilitatea de a apela la unele decizii care aparțin atât Federației Române de Fotbal, cât și forului internațional.

Concret, FRF a decis la începutul sezonului excluderea FC U Craiova din toate competițiile pe care le organizează, ceea ce înseamnă că aparițiile lui Blănuță în tricoul oltenilor ar fi nule.