Alex Dobre a anunţat că jucătorii Rapidului au dat cărţile pe faţă înaintea derby-ului cu Dinamo - Antena Sport

Rapid – Dinamo este derby-ul etapei a 28-a a Ligii 1, iar Alex Dobre a dezvăluit la conferinţa de presă susţinută înaintea partidei de sâmbătă (20:30) de pe Arena Naţională că jucătorii giuleşteni au avut o şedinţă în care au discutat ce se poate schimba pentru ca evoluţiile Rapidului să fie mai aproape de standardele impus de club şi de fani.
“Nu trecem printr-o perioadă bună, suntem conştienţi de acest lucru. A fost o dezamăgire din partea tuturor ce s-a întâmplat cu Farul. Dar ne-am strâns, am discutat între noi. Trebuie să ne implicăm mult mai mult, să fim mult mai concentraţi, să avem o comunicare mult mai bună şi să ne ajutăm mai mult în teren.
Alex Dobre a anunţat că jucătorii Rapidului au dat cărţile pe faţă înaintea derby-ului cu Dinamo
Făcând aceste lucruri sper să arătăm un joc mult mai bun mâine seară. Ne dorim să arătăm o cu totul altă faţă cu Dinamo şi la finalul celor 90 de minute să ne bucurăm alături de suporterii noştri.
Ştim că suporterii noştri vor mereu să le livrezi, să joci mereu fotbal, să îi ridici de pe scaune şi să le oferi bucurie. Asta ne dorim şi noi. Sigur, am ratat un obiectiv, Cupa României. Însă nu poate să spună nimeni că nu ne-am dorit. E imposibil ca un jucător să nu îşi dorească să câştige Cupa sau un trofeu.
Eu sper să urmeze un joc pozitiv. Dinamo este o echipă în formă, a avut rezultate pozitive. Are un joc de posesie foarte bun, dar concentrarea noastră este pe noi, pe ce am pregătit. Sperăm să arătăm o altă faţă din punct de vedere al atitudinii, al jocului”, a spus Dobre.
30.000 de fani aşteptaţi la Rapid – Dinamo
Pentru partida dintre Rapid şi Dinamo s-au vândut până joi seară aproximativ 12.500 de bilete, în timp ce alte 6.000 de tichete au fost rezervate pentru oaspeţii. Dintre ele, 4.000 au fost achiziţionate deja de fanii “câinilor roşii”.
Conducerea Rapidului speră ca la ora meciului de pe Arena Naţională, în tribune să se afle 30.000 de suporteri. La partida tur, cu Dinamo gazdă, a fost o asistenţă record de 34.700 de fani. Atunci, Rapid se impunea cu 2-0.
“Când joci pe Giuleşti este o emoţie aparte. Dar un derby îl joci cu inima, cu sufletul şi nu cred că mai contează atât de mult terenul”, a mai spus Dobre.
