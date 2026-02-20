Alex Dobre a anunţat că jucătorii Rapidului au dat cărţile pe faţă înaintea derby-ului cu Dinamo - Antena Sport

Rapid – Dinamo este derby-ul etapei a 28-a a Ligii 1, iar Alex Dobre a dezvăluit la conferinţa de presă susţinută înaintea partidei de sâmbătă (20:30) de pe Arena Naţională că jucătorii giuleşteni au avut o şedinţă în care au discutat ce se poate schimba pentru ca evoluţiile Rapidului să fie mai aproape de standardele impus de club şi de fani.

“Nu trecem printr-o perioadă bună, suntem conştienţi de acest lucru. A fost o dezamăgire din partea tuturor ce s-a întâmplat cu Farul. Dar ne-am strâns, am discutat între noi. Trebuie să ne implicăm mult mai mult, să fim mult mai concentraţi, să avem o comunicare mult mai bună şi să ne ajutăm mai mult în teren.

Alex Dobre a anunţat că jucătorii Rapidului au dat cărţile pe faţă înaintea derby-ului cu Dinamo

Făcând aceste lucruri sper să arătăm un joc mult mai bun mâine seară. Ne dorim să arătăm o cu totul altă faţă cu Dinamo şi la finalul celor 90 de minute să ne bucurăm alături de suporterii noştri.

Ştim că suporterii noştri vor mereu să le livrezi, să joci mereu fotbal, să îi ridici de pe scaune şi să le oferi bucurie. Asta ne dorim şi noi. Sigur, am ratat un obiectiv, Cupa României. Însă nu poate să spună nimeni că nu ne-am dorit. E imposibil ca un jucător să nu îşi dorească să câştige Cupa sau un trofeu.

Eu sper să urmeze un joc pozitiv. Dinamo este o echipă în formă, a avut rezultate pozitive. Are un joc de posesie foarte bun, dar concentrarea noastră este pe noi, pe ce am pregătit. Sperăm să arătăm o altă faţă din punct de vedere al atitudinii, al jocului”, a spus Dobre.