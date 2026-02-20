Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Alex Dobre a anunţat că jucătorii Rapidului au dat cărţile pe faţă înaintea derby-ului cu Dinamo - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Alex Dobre a anunţat că jucătorii Rapidului au dat cărţile pe faţă înaintea derby-ului cu Dinamo

Alex Dobre a anunţat că jucătorii Rapidului au dat cărţile pe faţă înaintea derby-ului cu Dinamo

Dan Roșu Publicat: 20 februarie 2026, 14:27

Comentarii
Alex Dobre a anunţat că jucătorii Rapidului au dat cărţile pe faţă înaintea derby-ului cu Dinamo

Alex Dobre, în tricoul Rapidului - Sport Pictures

Rapid – Dinamo este derby-ul etapei a 28-a a Ligii 1, iar Alex Dobre a dezvăluit la conferinţa de presă susţinută înaintea partidei de sâmbătă (20:30) de pe Arena Naţională că jucătorii giuleşteni au avut o şedinţă în care au discutat ce se poate schimba pentru ca evoluţiile Rapidului să fie mai aproape de standardele impus de club şi de fani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Nu trecem printr-o perioadă bună, suntem conştienţi de acest lucru. A fost o dezamăgire din partea tuturor ce s-a întâmplat cu Farul. Dar ne-am strâns, am discutat între noi. Trebuie să ne implicăm mult mai mult, să fim mult mai concentraţi, să avem o comunicare mult mai bună şi să ne ajutăm mai mult în teren.

Alex Dobre a anunţat că jucătorii Rapidului au dat cărţile pe faţă înaintea derby-ului cu Dinamo

Făcând aceste lucruri sper să arătăm un joc mult mai bun mâine seară. Ne dorim să arătăm o cu totul altă faţă cu Dinamo şi la finalul celor 90 de minute să ne bucurăm alături de suporterii noştri.

Ştim că suporterii noştri vor mereu să le livrezi, să joci mereu fotbal, să îi ridici de pe scaune şi să le oferi bucurie. Asta ne dorim şi noi. Sigur, am ratat un obiectiv, Cupa României. Însă nu poate să spună nimeni că nu ne-am dorit. E imposibil ca un jucător să nu îşi dorească să câştige Cupa sau un trofeu.

Eu sper să urmeze un joc pozitiv. Dinamo este o echipă în formă, a avut rezultate pozitive. Are un joc de posesie foarte bun, dar concentrarea noastră este pe noi, pe ce am pregătit. Sperăm să arătăm o altă faţă din punct de vedere al atitudinii, al jocului”, a spus Dobre.

Reclamă
Reclamă

30.000 de fani aşteptaţi la Rapid – Dinamo

Pentru partida dintre Rapid şi Dinamo s-au vândut până joi seară aproximativ 12.500 de bilete, în timp ce alte 6.000 de tichete au fost rezervate pentru oaspeţii. Dintre ele, 4.000 au fost achiziţionate deja de fanii “câinilor roşii”.

Conducerea Rapidului speră ca la ora meciului de pe Arena Naţională, în tribune să se afle 30.000 de suporteri. La partida tur, cu Dinamo gazdă, a fost o asistenţă record de 34.700 de fani. Atunci, Rapid se impunea cu 2-0.

“Când joci pe Giuleşti este o emoţie aparte. Dar un derby îl joci cu inima, cu sufletul şi nu cred că mai contează atât de mult terenul”, a mai spus Dobre.

Mulţi şoferi nu mai fac amiabilă şi plătesc accidentul cu bani din propriul buzunar. Ce riscăMulţi şoferi nu mai fac amiabilă şi plătesc accidentul cu bani din propriul buzunar. Ce riscă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica Inter în optimile Ligii Campionilor, după 1-3 în tur cu Bodo/Glimt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
TikTokerul american Adonis l-a făcut KO pe fratele lui Rareş Ion, adolescentul mort de supradoză
Observator
TikTokerul american Adonis l-a făcut KO pe fratele lui Rareş Ion, adolescentul mort de supradoză
Gică Hagi vrea să fie noul selecționer al României: „Am o poftă teribilă să mă întorc!”
Fanatik.ro
Gică Hagi vrea să fie noul selecționer al României: „Am o poftă teribilă să mă întorc!”
16:31
Anunţul lui Jose Mourinho despre transferul lui Ştefan Baiaram. Cu cine negociază jucătorul Universităţii
16:30
Revenire importantă în echipa lui Filipe Coelho, înainte de Unirea Slobozia – Universitatea Craiova
16:16
Cristi Chivu a aflat verdictul! Cât va lipsi Lautaro Martinez și ce meciuri va rata jucătorul lui Inter
16:09
Oțelul Galați – UTA LIVE SCORE (17:00). Meci tare pentru zona de play-off. Echipele de start
15:25
Rezultatul istoric al Juliei Sauter, făcut zob în România: “Cea mai mare umilință pentru sportul românesc”
15:19
EXCLUSIVJulia Sauter, copleşită de modul în care românii au susţinut-o la Jocurile Olimpice: “Îi iubesc pe toţi”
Vezi toate știrile
1 Florin Bratu, antrenor în Liga 1! Cu ce echipă este în negocieri avansate 2 Reacţia lui Meme Stoica după ce Florin Prunea l-a făcut “agarici” 3 Julia Sauter, prima reacţie după ce a făcut istorie pentru România: “Wow, sinceră să fiu, nu m-am gândit niciodată la așa ceva” 4 Julia Sauter a intrat în istoria României la Jocurile Olimpice. Cea mai bună clasare la patinaj artistic feminin 5 Ce i s-a transmis în cască lui Radu Petrescu, înainte de gafa din Petrolul – FC Argeş 2-1 6 Motivul real pentru care Mirel Rădoi s-a despărţit de Universitatea Craiova. S-a aflat abia acum
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Verdictul CCA după ce Radu Petrescu a anulat incredibil un gol valabil în Petrolul – FC Argeş!Verdictul CCA după ce Radu Petrescu a anulat incredibil un gol valabil în Petrolul – FC Argeş!